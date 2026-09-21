Ngân hàng - Bảo hiểm

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

15:08 | 21/09/2026
(TBTCO) - KienlongBank vừa ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Visa Signature dành riêng cho giới tinh hoa. Với nhiều đặc quyền, phí chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất thị trường và hoàn tiền không giới hạn, chiếc thẻ không chỉ giúp chủ thẻ quản lý chi tiêu mà còn khẳng định vị thế độc bản qua hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp toàn cầu.
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KienlongBank báo lãi 6 tháng hơn 1.176 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch năm KienlongBank tăng cường lá chắn số, tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận

Khi quản lý gia sản dần trở thành nghệ thuật kiến tạo và gìn giữ giá trị qua thời gian, giới tinh hoa không chỉ tìm kiếm một công cụ thanh toán an toàn - nhanh chóng, mà yêu cầu một giải pháp tài chính toàn diện - nơi định danh đẳng cấp và tối ưu hóa mọi nguồn lực. Nắm trọn nhu cầu đó, KienlongBank chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng cao cấp KienlongBank Visa Signature.

Ông Hoàng Ngọc Thuyết – Phó Giám đốc Phụ trách Khối Ngân hàng Số - KienlongBank chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu rằng, với khách hàng thượng lưu, tài sản lớn nhất không phải những con số, mà là những trải nghiệm sống vô giá. KienlongBank Visa Signature chính là mảnh ghép hoàn hảo trong hành trình kiến tạo gia sản, mang đến những trải nghiệm sống đích thực và xứng tầm với bộ đặc quyền được chăm chút và may đo tỉ mỉ”.

Tôn vinh vị thế độc bản qua thiết kế mang tính biểu tượng

Thấu hiểu khát khao vươn tới những giá trị độc bản, Thẻ tín dụng KienlongBank Visa Signature ra mắt như một “tấm danh thiếp”, ngầm khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ độc đáo của chủ nhân. Trên nền sắc đen tuyền huyền bí và sang trọng, mặt thẻ nổi bật với họa tiết Tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai, đại diện cho khí chất thanh cao, bản lĩnh và sức sống trường tồn trước mọi biến động.

Đặc biệt, điểm nhấn trung tâm của thẻ là hình tượng chim Phượng Hoàng - linh vật biểu trưng cho sự tái sinh, sắc đẹp toàn mỹ và vượng khí vĩnh cửu trong văn hóa Á Đông. Mỗi đường nét thiết kế không chỉ là lời chúc may mắn, thịnh vượng từ KienlongBank đến chủ thẻ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, tôn vinh dấu ấn độc bản và cá nhân hóa của người sở hữu.

Khẳng định tầm nhìn của giới tinh hoa: Đặc quyền ưu đãi mua nhà

Trong danh mục tài sản của tầng lớp thượng lưu, nhà ở luôn là kênh được quan tâm nhiều nhất. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, thẻ tín dụng KienlongBank Visa Signature mang trong mình ưu đãi thiết thực cho chủ thẻ: Hoàn tiền 0,6% (tối đa 5 triệu VNĐ/giao dịch) dành riêng cho các giao dịch đặt cọc mua nhà ở thuộc hệ sinh thái NobleX/Sunshine Group.

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, kiến tạo trải nghiệm xứng tầm

Hướng tới một phong cách sống đa chiều của những công dân toàn cầu, Thẻ tín dụng KienlongBank Visa Signature chăm sóc tỉ mỉ từng khía cạnh trải nghiệm chủ thẻ thông qua chuỗi đặc quyền vượt trội như:

  • Đặc quyền phòng chờ sân bay: Chủ sở hữu thẻ tín dụng KienlongBank Visa Signature được miễn phí sử dụng phòng chờ thương gia tại các sân bay trong nước.
  • Đặc quyền phong cách sống: Tặng ngay thẻ Accor Plus danh giá cho Chủ thẻ chính, mở ra cánh cửa tận hưởng dịch vụ lưu trú và ẩm thực đẳng cấp tại hơn 1.000 khách sạn, resort 5 sao trên toàn thế giới theo từng chương trình của KienlongBank.
  • Đặc quyền phí giao dịch toàn cầu: Phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi bậc nhất thị trường, chỉ 0,5% - giúp những chuyến công tác hay du lịch trở nên trọn vẹn.
  • Trợ lý toàn cầu Global Concierge 24/7: Sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mang tính cá nhân hóa cao nhất, từ việc đặt vé sự kiện quốc tế đến thiết kế lịch trình cá nhân cao cấp.
  • Hoàn tiền nội địa: Hoàn 0,5% không giới hạn cho các chi tiêu hàng hóa nội địa (tối đa 1 triệu VNĐ/kỳ sao kê).
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên và tiếp tục ưu đãi cho các năm tiếp theo khi đạt đủ điều kiện chi tiêu tích lũy.
KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

Mang theo lời hứa “Kiến tạo gia sản - Trải nghiệm xứng tầm”, thẻ tín dụng KienlongBank Visa Signature vượt lên giới hạn của một giải pháp tài chính, trở thành bạn đồng hành chiến lược toàn diện. Chiếc thẻ sát cánh cùng các chủ nhân ưu tú trong việc tối ưu dòng tiền, tích lũy di sản trường tồn qua nhiều thế hệ và tận hưởng trọn vẹn nghệ thuật sống đỉnh cao. KienlongBank Visa Signature chính là biểu tượng kiêu hãnh của những cá nhân kiệt xuất – những chủ nhân kiên định trên hành trình kiến tạo gia sản và tự tin tận hưởng những giá trị độc bản thuộc về riêng mình./.

Hải Băng
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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30