Chứng khoán

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, tỷ lệ cao nhất lên đến 120%

13:09 | 21/09/2026
(TBTCO) - Khoảng 22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức trong tuần này, trong đó mức cao nhất lên tới 120% và thấp nhất là 1,62%.
aa

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, trong tuần từ ngày 21 - 25/9/2026, khoảng 22 doanh nghiệp và ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả dao động từ 1,62 - 120%.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (mã CK: CKA) có tỷ lệ cổ tức cao nhất trong tuần. Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 120%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 21/9.

Cùng chốt danh sách cổ đông trong ngày 21/9, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (mã CK: ICN) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Ngày 22/9, hai tổng công ty trên UPCoM cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Trong đó, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã CK: SEA) chi trả với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã CK: TVN) áp dụng tỷ lệ 3%, tương ứng 300 đồng/cổ phiếu.

Một doanh nghiệp vốn hóa lớn trên HoSE cũng chốt quyền trong tuần này là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, mã CK: GAS). Ngày đăng ký cuối cùng là 23/9 để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã Ck: CMP) có tỷ lệ cổ tức thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp chốt quyền tuần này. Công ty sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,62%, tương ứng 162 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/9.

Khác với các doanh nghiệp trên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã Ck: VPB) sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/9, với tỷ lệ thực hiện quyền 26,04104%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới./.

Thu Hương
Từ khóa:
cổ tức chi trả cổ tức CKA icn tvn CMP

Bài liên quan

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

35 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này

35 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Dành cho bạn

Petrovietnam phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng

Petrovietnam phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng

Tiếp đà tăng trưởng hai con số

Tiếp đà tăng trưởng hai con số

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Mở rộng cánh cửa đón vốn quốc tế

Mở rộng cánh cửa đón vốn quốc tế

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ tăng quy mô sang nâng chất lượng

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ tăng quy mô sang nâng chất lượng

Đề xuất giao chỉ tiêu 191.023 căn nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030

Đề xuất giao chỉ tiêu 191.023 căn nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030

Đọc thêm

VFA 2026: Loạt vấn đề lớn sẽ được bàn thảo để ngành quỹ bứt phá

VFA 2026: Loạt vấn đề lớn sẽ được bàn thảo để ngành quỹ bứt phá

(TBTCO) - VFA 2026 sẽ quy tụ các đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế cùng các định chế tài chính khác trên thị trường. Loạt vấn đề lớn của ngành quỹ sẽ được đặt lên bàn thảo luận.
Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

(TBTCO) - Ngày 22/9/2026 tại Hà Nội, Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) sẽ chính thức diễn ra. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có Hội thảo với chủ đề “Ngành Quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”.
Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

VN-Index phục hồi trong tuần 14-18/9 dù Fed và BOJ cùng nâng lãi suất, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng. Khi đợt phân bổ đầu tiên các quỹ chỉ số chính thức có hiệu lực từ 21/9, câu hỏi lớn của thị trường chuyển từ “kỳ vọng nâng hạng” sang sức mạnh thực sự của dòng tiền và nền tảng doanh nghiệp.
Mở đường cho REITs từ những tài sản tạo dòng tiền bền vững

Mở đường cho REITs từ những tài sản tạo dòng tiền bền vững

(TBTCO) - Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) được kỳ vọng mở thêm kênh dẫn vốn trung và dài hạn, đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản Việt Nam cho rằng, để REITs thực sự phát triển, điều quan trọng không chỉ nằm ở hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn phải hình thành được nguồn tài sản đạt chuẩn, có dòng tiền ổn định và cơ chế định giá, quản trị minh bạch.
Cơ hội từ nâng hạng phụ thuộc lớn vào nội lực doanh nghiệp

Cơ hội từ nâng hạng phụ thuộc lớn vào nội lực doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng khả năng đón nhận nguồn vốn này phụ thuộc lớn vào nội lực của từng doanh nghiệp.
JICA chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường

JICA chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường

(TBTCO) - Trong thông cáo phát hành ngày 18/9/2026, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã chúc mừng Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

(TBTCO) - UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam giữa lúc nền kinh tế đón nhiều động lực mới để mở rộng nguồn vốn. Với nhu cầu 1,5 nghìn tỷ USD giai đoạn 2026 - 2030, lực đẩy từ nâng hạng thị trường chứng khoán, lập VIFC đến chiến lược “FDI 2.0”... mở thêm dư địa huy động vốn cho nền kinh tế, giảm sức ép lên ngân hàng và ngân sách nhà nước.
Nâng hạng mở dư địa thu hút vốn nhưng lợi nhuận quyết định đường dài

Nâng hạng mở dư địa thu hút vốn nhưng lợi nhuận quyết định đường dài

(TBTCO) - Nâng hạng mở thêm dư địa thu hút vốn quốc tế, nhưng khi kỳ vọng dần được phản ánh, lợi nhuận doanh nghiệp và định giá sẽ trở thành những yếu tố quan trọng hơn đối với thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

WealthTech và bài toán đưa NAV ngành quỹ đạt mức 5% GDP vào năm 2030

WealthTech và bài toán đưa NAV ngành quỹ đạt mức 5% GDP vào năm 2030

Cục Dự trữ Nhà nước bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin

Cục Dự trữ Nhà nước bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, tỷ lệ cao nhất lên đến 120%

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, tỷ lệ cao nhất lên đến 120%

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Giá đồng tăng hơn 2%, nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt

Giá đồng tăng hơn 2%, nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt

Sửa Luật Điện lực: Giá điện phải bảo đảm khả năng thu hồi vốn đầu tư

Sửa Luật Điện lực: Giá điện phải bảo đảm khả năng thu hồi vốn đầu tư

VFA 2026: Từ kiến tạo hệ sinh thái đến chuẩn tham chiếu cho ngành quỹ

VFA 2026: Từ kiến tạo hệ sinh thái đến chuẩn tham chiếu cho ngành quỹ

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Giá vàng hôm nay ngày 19/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +12.74
21/09 | +12.74 (7,650.50 +12.74 (+0.17%))
DJI -95.36
21/09 | -95.36 (51,682.64 -95.36 (-0.18%))
IXIC +104.24
21/09 | +104.24 (26,522.54 +104.24 (+0.39%))
NYA -90.84
21/09 | -90.84 (23,998.76 -90.84 (-0.38%))
XAX -22.59
21/09 | -22.59 (8,602.36 -22.59 (-0.26%))
BUK100P +3.48
21/09 | +3.48 (1,063.63 +3.48 (+0.33%))
RUT -14.23
21/09 | -14.23 (2,860.40 -14.23 (-0.50%))
VIX 0.00
21/09 | 0.00 (14.81 0.00 (0.00%))
FTSE +30.88
21/09 | +30.88 (10,690.01 +30.88 (+0.29%))
GDAXI +157.00
21/09 | +157.00 (25,461.06 +157.00 (+0.62%))
FCHI +41.94
21/09 | +41.94 (8,106.96 +41.94 (+0.52%))
STOXX50E +51.42
21/09 | +51.42 (6,287.62 +51.42 (+0.82%))
N100 +12.19
21/09 | +12.19 (1,893.35 +12.19 (+0.65%))
BFX +27.11
21/09 | +27.11 (5,740.27 +27.11 (+0.47%))
MOEX.ME -0.11
21/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +219.63
21/09 | +219.63 (24,970.41 +219.63 (+0.89%))
STI +17.89
21/09 | +17.89 (5,674.00 +17.89 (+0.32%))
AXJO +0.70
21/09 | +0.70 (8,731.90 +0.70 (+0.01%))
AORD -3.60
21/09 | -3.60 (8,919.10 -3.60 (-0.04%))
BSESN +508.14
21/09 | +508.14 (74,803.10 +508.14 (+0.68%))
JKSE -15.44
21/09 | -15.44 (6,425.72 -15.44 (-0.24%))
KLSE +5.77
21/09 | +5.77 (1,671.33 +5.77 (+0.35%))
NZ50 +82.06
21/09 | +82.06 (13,821.20 +82.06 (+0.60%))
KS11 +113.49
21/09 | +113.49 (7,007.72 +113.49 (+1.65%))
TWII +538.09
21/09 | +538.09 (47,718.84 +538.09 (+1.14%))
GSPTSE -67.65
21/09 | -67.65 (35,806.65 -67.65 (-0.19%))
BVSP -762.83
21/09 | -762.83 (185,229.17 -762.83 (-0.41%))
MXX -497.37
21/09 | -497.37 (63,375.93 -497.37 (-0.78%))
MERV -39,584.00
21/09 | -39,584.00 (3,021,926.00 -39,584.00 (-1.29%))
TA125.TA 0.00
21/09 | 0.00 (4,164.35 0.00 (0.00%))
CASE30 -142.10
21/09 | -142.10 (55,229.40 -142.10 (-0.26%))
JN0U.JO +75.40
21/09 | +75.40 (7,013.68 +75.40 (+1.09%))
DX-Y.NYB +0.14
21/09 | +0.14 (100.36 +0.14 (+0.14%))
125904-USD-STRD +19.87
21/09 | +19.87 (2,791.24 +19.87 (+0.72%))
XDB +0.39
21/09 | +0.39 (133.93 +0.39 (+0.29%))
XDE +0.07
21/09 | +0.07 (114.86 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +38.04
21/09 | +38.04 (3,949.91 +38.04 (+0.97%))
N225 +882.75
21/09 | +882.75 (65,018.95 +882.75 (+1.38%))
XDN -0.36
21/09 | -0.36 (63.75 -0.36 (-0.56%))
XDA +0.12
21/09 | +0.12 (71.25 +0.12 (+0.18%))