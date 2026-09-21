Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng 21/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15- 26.918,85 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng đi lên, giao dịch ở mức 25.890 - 26.920 VND/USD, tăng 60 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 21/9, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phân hóa giữa các đồng tiền, trong đó GBP và JPY cùng tăng giá, CNY phân hóa, còn USD và EUR có diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.200 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.820 - 26.200 VND/USD, cùng tăng 10 đồng. Như vậy, giá bán USD tại hai ngân hàng vẫn giữ cùng mức 26.200 đồng, nhưng chiều mua vào có sự phân hóa. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 21/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP tiếp tục tăng ở cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, GBP mua vào - bán ra ở mức 33.972,45 - 35.387,93 VND/GBP, tăng lần lượt 86,96 đồng và 63,43 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.192 - 35.471 VND/GBP, tăng 73 đồng ở chiều mua vào và 72 đồng ở chiều bán ra. Đây là đồng tiền có mức tăng đáng kể nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần nhích nhẹ 0,02% lên 100,23 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75 - 4%. Quyết định này không gây bất ngờ khi lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Dù áp lực giá đã hạ nhiệt trong năm 2025, những diễn biến mới trên thị trường năng lượng đang làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Khi xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu được giải quyết và tiếp tục lan rộng, thị trường đang kỳ vọng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao, đồng thời điều chỉnh kỳ vọng theo hướng các ngân hàng trung ương có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh đó, việc Fed tăng lãi suất phần lớn đã được thị trường dự báo từ trước, nên tác động trực tiếp lên USD không quá lớn. Tuy nhiên, đồng USD vẫn tăng mạnh trong tuần khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và tác động của giá năng lượng.

Một tuần tích cực đã giúp USD tăng lên mức cao nhất trong khoảng 7 tuần, với động lực chính đến từ thông điệp tương đối cứng rắn tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Giá dầu duy trì ở mức cao cũng góp phần hỗ trợ USD trong nửa đầu tuần.

Chỉ số DXY đã vượt mốc 100 điểm, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Diễn biến này cho thấy, thị trường đang đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ trong bối cảnh lạm phát có nguy cơ chịu thêm sức ép từ giá năng lượng.

Trong tuần từ ngày 21 - 25/9, thị trường sẽ theo dõi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là số liệu thay đổi việc làm và báo cáo tồn kho dầu thô của Viện Dầu khí Mỹ (API) sẽ được công bố vào ngày 22/9. Tiếp đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của S&P Global đối với lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cùng báo cáo dự trữ dầu thô của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố vào ngày 23/9.

Thị trường cũng sẽ quan sát các thông tin diễn ra xung quanh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, phát biểu của các quan chức Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ được thị trường theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Một loạt ngân hàng trung ương lớn cũng sẽ có các cuộc họp chính sách trong tuần này. Theo đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên lãi suất tại phiên họp ngày 21/9; ngày 22/9 Ngân hàng Trung ương Hungary (MNB) họp, dự kiến giữ nguyên lãi suất; ngày 23/9, Ngân hàng Indonesia (BI) họp, dự kiến tăng lãi suất lên 6%.../.