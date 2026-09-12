Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:02 | 12/09/2026
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giảm tuần thứ hai, USD ngân hàng hạ sâu, song sự “im lặng” của Fed khiến triển vọng lãi suất khó đoán. Dù Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 33.000 tỷ đồng qua kênh OMO, lãi suất qua đêm giảm mạnh về 1,68%/năm, song áp lực nguồn vốn kỳ hạn dài vẫn hiện hữu.
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Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm Tỷ giá trung tâm neo đỉnh, cán cân thanh toán quốc tế BOP hé lộ “bộ đệm” giữa áp lực nhập siêu

Tỷ giá trong nước hạ nhiệt, Fed “im lặng” khiến lãi suất khó đoán

Trong tuần qua (từ ngày 7 - 11/9), tỷ giá trung tâm giảm tuần thứ hai liên tiếp, mất 9 đồng, xuống 25.596 đồng/USD, sau mức giảm 5 đồng của tuần trước. Diễn biến trong tuần khá giằng co, khi tỷ giá tăng ở phiên đầu và cuối tuần, xen giữa là 3 phiên giảm liên tiếp.

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh trong tuần. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra chốt ở 25.700 - 26.110 VND/USD, cùng giảm 145 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở 25.730 - 26.110 VND/USD, cùng giảm 150 đồng.

Trên thị trường tự do, USD cũng đi xuống nhưng biên độ hẹp hơn, giảm 50 đồng trong tuần, chốt ngày 11/9 ở 25.720 - 25.760 VND/USD. Đáng chú ý, giá bán USD tự do tiếp tục thấp hơn 350 đồng so với mức bán ra tại các ngân hàng thương mại.

Trong báo cáo tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, việc tỷ giá trong nước gần như không phản ứng với những biến động khá lớn của USD và lợi suất quốc tế cho thấy cung - cầu ngoại tệ hiện vẫn tương đối thuận lợi, trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đã và đang đẩy mạnh các hoạt động vay hợp vốn quốc tế với giá trị khoảng 3,4 tỷ USD từ đầu năm tới nay.

Còn theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán SHS, đà giải ngân tích cực của dòng vốn FDI và việc một số ngân hàng huy động được ngoại tệ thông qua các khoản tín dụng với nước ngoài đã giúp nguồn cung trở nên dồi dào hơn là yếu tố chính hỗ trợ thị trường trong nước.

“Fed không cung cấp một công cụ định hướng chính sách (Forward Guidance) rõ ràng về đường đi của lãi suất, thị trường buộc phải tự xây dựng kỳ vọng từ từng dữ liệu và từng phát biểu của các quan chức. Hệ quả là kỳ vọng về lãi suất có thể thay đổi rất nhanh, ngay cả khi các yếu tố nền tảng chưa thực sự thay đổi tương ứng” - nhóm phân tích của VDSC đánh giá.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF - tăng nhẹ 0,11%, lên trên 99,15 điểm.

Thị trường đang tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ, dự kiến được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào thứ Sáu. CPI được dự báo tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức 0,1% của tháng 7, trong khi mức tăng so với cùng kỳ được kỳ vọng giữ ở 3,4%. CPI cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 0,2% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ.

Bất kỳ chênh lệch đáng kể nào so với dự báo lạm phát đều có thể làm thay đổi kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tạo thêm biến động cho đồng USD.

Đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu càng gia tăng sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ cao hơn dự báo, củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Trong bối cảnh đó, sự thiếu vắng tín hiệu định hướng rõ ràng từ Fed càng khiến thị trường nhạy cảm với các dữ liệu kinh tế mới.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), sau gần 4 tháng nhậm chức, chủ tịch Fed “thích sự im lặng” và ít đưa ra những quan điểm về lộ trình lãi suất. Điều này đã dẫn đến một số hệ quả trên thị trường tài chính.

Thay vào đó, thị trường phải tự suy luận phản ứng của Fed qua từng dữ liệu và từng phát biểu. Một dữ liệu CPI mạnh hơn kỳ vọng có thể khiến thị trường gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất; một phát biểu mang tính thận trọng của một thành viên Fed có thể ngay lập tức kéo kỳ vọng trở lại khả năng giữ nguyên lãi suất.

“Vì vậy, điều đáng chú ý trong môi trường hiện tại không chỉ là Fed sẽ tăng hay giữ nguyên lãi suất. Câu hỏi quan trọng hơn là: kỳ vọng đó ổn định đến mức nào?” - nhóm phân tích của VDSC đặt vấn đề.

Hút ròng 33.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm sâu

Trên kênh cầm cố giấy tờ có giá, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng hơn 47.259 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng đáo hạn lên tới hơn 80.259,67 tỷ đồng, cao hơn đáng kể lượng phát hành mới.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 33.001 tỷ đồng khỏi hệ thống qua kênh thị trường mở (OMO). Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh này còn khoảng 215.031 tỷ đồng.

hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh
Lãi suất qua đêm hiện vẫn dưới 2%. Ảnh: Đức Thanh.

Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đồng thời hạ nhiệt rõ rệt, với lãi suất giảm ở tất cả các kỳ hạn.

Theo số liệu gần nhất (ngày 10/9), lãi suất qua đêm giảm xuống 1,68%/năm, thấp hơn 2,94 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần giảm 2,24 điểm phần trăm, xuống 2,7%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 2,21 điểm phần trăm, xuống 3,72%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất liên hàng cũng hạ nhiệt. Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng giảm 1 điểm phần trăm xuống 5,27%/năm và 3 tháng giảm 0,75 điểm phần trăm xuống 6,42%/năm.

Doanh số giao dịch liên ngân hàng vẫn duy trì trên 900.000 tỷ đồng trong hầu hết các phiên, cho thấy giao dịch sôi động trong khi áp lực thanh khoản ngắn hạn giảm đáng kể.

Theo Chứng khoán Yuanta, thanh khoản ngắn hạn tiếp tục hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn căng thẳng cuối quý II/2026.

“Chúng tôi cho rằng, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn có thể duy trì ở vùng thấp hơn so với cuối quý II/2026. Tuy nhiên, lãi suất trên thị trường 1 sau đợt giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới do tín dụng tiếp tục được thúc đẩy và áp lực cân đối vốn trung - dài hạn vẫn hiện hữu” - nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ áp dụng cơ chế tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản, cho vay đối với các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Theo đánh giá, công cụ này có thể được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới để hỗ trợ thanh khoản cho một số tổ chức tín dụng tham gia tài trợ các dự án lớn.

Khảo sát mặt bằng lãi suất trên thị trường 1, Chứng khoán Yuanta cho rằng, lãi suất giảm nhẹ vào giữa tháng 8, khi Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ căn cứ vào mức độ tuân thủ chỉ đạo giảm lãi suất cho vay để phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027.

Tuy nhiên, gần đây, xu hướng tăng nhẹ ở lãi suất chứng chỉ tiền gửi và các chương trình cộng thêm lãi suất mới tiếp tục được triển khai, cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn kỳ hạn dài hơn chưa được giải tỏa hoàn toàn./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 12/09/2026 08:30

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Cập nhật: 12/09/2026 08:30

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