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Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

06:40 | 12/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (12/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 và OM 34 tăng 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 giảm 200 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 và OM 5451 giảm 100 đồng/kg.
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Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 giảm 100 đồng/kg dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn lúa Hè Thu còn ít, giá lúa biến động nhẹ. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa biến động trái chiều. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa biến động nhẹ.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.650 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.400 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3-4 dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 445 - 450 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 367 - 371 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 374 - 378 USD/tấn.

Tại Pakistan, giá gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên mức 408 - 412 USD/tấn; gạo 100% tấm giữ ở mức 310 - 314 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 370 - 374 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 306 - 310 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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