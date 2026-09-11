Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

Lễ khai mạc diễn ra ngay trong không gian di sản có chiều sâu lịch sử của Hoàng thành Thăng Long - nơi kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hình thức nghệ thuật đương đại, thu hút đông đảo đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 hướng tới các mục tiêu: tôn vinh và quảng bá di sản; thúc đẩy công nghiệp văn hóa; tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; kế thừa và đổi mới; lan tỏa và phát triển bền vững.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026. Ảnh: Linh Phạm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã góp phần tạo nên một Hà Nội bản sắc, làm nền tảng để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Thành phố hướng tới kết hợp bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, từng bước chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Festival năm 2026 tạo không gian giao lưu văn hóa, kết nối các nghệ nhân dân gian với nghệ sĩ, nhà sáng tạo trẻ, qua đó góp phần làm mới và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Với thông điệp di sản là dòng chảy liên tục từ quá khứ, hiện diện trong đời sống hôm nay và được trao truyền, sáng tạo cho tương lai, Festival quy tụ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp văn hóa và cộng đồng. Các giá trị di sản được phát huy thông qua nghệ thuật, giáo dục, du lịch và trải nghiệm thực tế, đồng thời tăng cường giao lưu với các đoàn nghệ thuật quốc tế và địa phương trong nước, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Linh Phạm

Trong chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội, người dân và du khách được thưởng thức “bữa tiệc nghệ thuật” đa màu sắc văn hóa. Với thời lượng 90 phút, chương trình được kết cấu thành 3 chương.

Chương I - Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản: mở màn bằng công nghệ AR tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long.

Chương II - Giao lộ Di sản: khắc họa Thăng Long - Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nét duyên Hà thành và các làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.

Chương III - Giao thoa Đa sắc: giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ TP. Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk và các đoàn nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khép lại bằng tiết mục đồng ca “Hà Nội chào thế giới”.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ: NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế.

So với Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ I (2025), lễ khai mạc Festival lần thứ II năm 2026 mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế.

Người dân và du khách được thưởng thức “bữa tiệc nghệ thuật” đa màu sắc văn hóa. Ảnh: Linh Phạm

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn nổi bật là tiết mục giao lưu liên thế hệ với nghệ sĩ Hàn Quốc. Đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” gồm 19 thành viên mang đến hai tiết mục: trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori và trình diễn Hanbok do chính các người mẫu cao niên Hàn Quốc thể hiện.

Ngoài ra, các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Ấn Độ cũng góp phần đưa Festival trở thành điểm giao lưu văn hóa đa quốc gia rõ nét hơn so với mùa đầu tiên.

Điểm nhấn xuyên suốt lễ khai mạc là phương châm “liên tục - thích nghi - kết nối”, được thể hiện qua sân khấu thực cảnh tại Hoàng thành Thăng Long như một “dòng chảy kết nối”, liên tục chuyển tải các giá trị lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Chương trình kết hợp màn hình led, visual, âm thanh, ánh sáng laser và công nghệ AR để kết nối sân khấu với các không gian, địa danh di sản tiêu biểu của Hà Nội, tạo hiệu ứng trực quan và tăng trải nghiệm cho khán giả.