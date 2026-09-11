Đề xuất đầu tư hơn 10.734 tỷ đồng nâng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc

Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang hiện hữu. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam.

Ban quản lý dự án 2 vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu đề xuất dự án Mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP, do Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings thực hiện.

Trong đó, nhà đầu tư kiến nghị lựa chọn phương án đầu tư đoạn tuyến dài khoảng 38,47 km, từ nút giao Quốc lộ 31 đến vị trí tiếp giáp nút giao CT.07. Tuyến đường hiện hữu sẽ được mở rộng trực tiếp lên quy mô 8 làn xe, bề rộng 42 m, thay vì giữ nguyên 4 làn hiện hữu và xây thêm cầu cạn 4 làn tại dải phân cách giữa. Đoạn từ nút giao CT.07 đến cầu Phù Đổng và hệ thống đường song hành không nằm trong phạm vi đầu tư của Dự án.

Theo Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings, phương án mở rộng trực tiếp có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp hơn, thi công đơn giản, bảo đảm quy mô 8 làn xe đồng bộ và có đầy đủ làn dừng xe khẩn cấp.

Trong khi đó, phương án xây cầu cạn có chi phí đầu tư, duy tu, bảo trì cao hơn; quá trình thi công phức tạp trong điều kiện tuyến đang khai thác và không bố trí được làn dừng xe khẩn cấp trên phần cầu cạn.

Với phương án đề xuất của nhà đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 10.734,537 tỷ đồng, gồm hơn 1.089 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng; hơn 6.880 tỷ đồng chi phí xây dựng; hơn 551 tỷ đồng chi phí thiết bị; hơn 681 tỷ đồng chi phí quản lý, tư vấn và chi phí khác; hơn 1.530 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo hướng không sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Nếu tính cả 1.610,936 tỷ đồng lãi vay trong thời gian thi công, tổng nhu cầu vốn của dự án là 12.345,473 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn đầu tư BOT, vốn chủ sở hữu dự kiến chiếm 15%, tương đương 1.851,821 tỷ đồng; vốn vay thương mại chiếm 85%, tương đương 10.493,652 tỷ đồng.

Để tính toán phương án tài chính, Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings đưa ra 2 kịch bản mức giá cơ sở năm 2030 là 1.800 đồng/km và 2.100 đồng/km. Với mức 1.800 đồng/km, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27,1 năm; trong khi mức 2.100 đồng/km giúp rút thời gian hoàn vốn xuống còn khoảng 20,1 năm.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư kiến nghị lựa chọn mức giá cơ sở 2.100 đồng/km, áp dụng hình thức thu phí kín để tính toán phương án tài chính của dự án.

Theo Ban quản lý dự án 2, việc nghiên cứu mở rộng tuyến xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện quy mô cao tốc theo quy hoạch và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc lộ 1, đoạn Bắc Giang - cầu Phù Đổng thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01), có chiều dài khoảng 46 km, quy mô 8 làn xe và tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Kết quả dự báo nhu cầu vận tải cho thấy, đến năm 2030, cả 3 phân đoạn trên tuyến đều cần quy mô 6 làn xe.

Đến năm 2040, nhu cầu vận tải trên cả 3 phân đoạn đều tương ứng với quy mô 8 làn xe; trong đó, lưu lượng đoạn cầu Xương Giang - cầu Như Nguyệt dự kiến đạt 100.114 PCU/ngày đêm, đoạn cầu Như Nguyệt - cầu Phù Đổng đạt 104.710 PCU/ngày đêm.

Đến năm 2050, lưu lượng trên 2 đoạn này dự kiến tiếp tục tăng lên lần lượt 116.808 PCU/ngày đêm và 117.214 PCU/ngày đêm.

Trên cơ sở kết quả dự báo này, nhà đầu tư cho rằng, việc đầu tư ngay quy mô 8 làn xe sẽ giúp tránh phải tiếp tục mở rộng, giải phóng mặt bằng lần nữa trong tương lai gần, đồng thời bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải khi lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng.

Hiện Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang đang được vận hành, kinh doanh theo hợp đồng BOT, quy mô 4 làn xe cơ giới, chiều dài khoảng 45 km. Tuyến bắt đầu thu phí từ tháng 5/2016 và dự kiến kết thúc thu phí vào tháng 6/2037./.