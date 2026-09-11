Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

VN30-Index kết phiên tại 1.936,69 điểm, giảm hơn 2% so với phiên trước và lùi xuống dưới vùng 1.960 điểm, tương ứng đường giá trung bình 200 phiên. Sắc đỏ áp đảo gần như toàn bộ rổ chỉ số với 28/30 cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ BSR và SSB giữ được sắc xanh.

Áp lực giảm xuất hiện mạnh mẽ trong nửa cuối phiên chiều và đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC tác động tiêu cực nhất, lấy đi khoảng 5,5 điểm của VN30; tiếp đến là TCX, VPL, FPT, HPG và MSN. Ở chiều ngược lại, BSR đóng góp hơn 2 điểm, nhưng không đủ cân bằng sức ép bán trên diện rộng.

Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy kỳ vọng ngắn hạn bớt bi quan hơn so với mức giảm của thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) kết phiên tại 1.940 điểm, giảm 1,8%, nhưng vẫn cao hơn 3,31 điểm so với VN30. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý sau một thời gian tương đối dài hợp đồng tương lai giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở trong phiên trước.

Không chỉ hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 9 này, các kỳ hạn còn lại cũng đồng loạt duy trì chênh lệch dương. Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 đóng cửa tại 1.939,8 điểm, cao hơn 3,11 điểm so với VN30; hợp đồng tháng 12 đạt 1.944,5 điểm, chênh 7,81 điểm; kỳ hạn tháng 3/2027 cũng đóng cửa cao hơn 3,41 điểm.

Thanh khoản phái sinh không tăng theo mức biến động mạnh của thị trường. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 2,3% so với phiên trước. Riêng hợp đồng tháng 9 ghi nhận hơn 220.000 hợp đồng được sang tay, trong khi khối lượng mở (OI) giảm xuống 30.378 hợp đồng. Một phần vị thế nắm giữ được đóng lại sau phiên hôm nay.

Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về khả năng VN30-Index có thể phục hồi sau nhịp giảm sâu. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro đối với danh mục cơ sở vẫn được ưu tiên khi xu hướng VN30-Index suy yếu.

Chênh lệch chuyển từ âm sang dương vì vậy là điểm sáng đáng chú ý sau phiên bán mạnh, phản ánh giá hợp đồng tương lai giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Dù chưa đủ để xác nhận kỳ vọng đảo chiều, diễn biến này cho thấy tâm lý trên thị trường phái sinh không xấu đi tương ứng với mức giảm hơn 2% của VN30-Index./.