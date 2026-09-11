Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BCT ngày 10/9/2026 về tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 - The Second Vietnam Grand Sale in 2026”. Chương trình diễn ra trong hơn một tháng, từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027 trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch, chương trình hướng tới tạo đợt khuyến mại đồng loạt trên cả nước, thu hút doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tham gia, kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử.

Các thương nhân có thể chủ động triển khai nhiều hình thức khuyến mại, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá phù hợp, qua đó kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm Việt.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%, theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Đối tượng tham gia là tất cả thương nhân theo quy định pháp luật, với phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, chương trình khuyến khích kết hợp khuyến mại với hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương. Qua đó, sản phẩm, hàng hóa đặc trưng vùng miền có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và góp phần thu hút du lịch.

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%. Ảnh minh họa

Thương mại điện tử được xác định là một kênh quan trọng trong chương trình. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được giao tăng cường tuyên truyền về khuyến mại trực tuyến, phối hợp thúc đẩy bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khuyến khích các sàn thương mại điện tử xây dựng chương trình mua sắm hấp dẫn.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích quảng bá chương trình trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tiêu dùng trực tuyến.

Cục Xúc tiến thương mại là đơn vị chủ trì triển khai, truyền thông, hướng dẫn thương nhân và tổng hợp, đánh giá kết quả chương trình. Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ, chất lượng, giá, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại.

Sở Công thương các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn thương nhân tham gia và hỗ trợ thực hiện các thủ tục khuyến mại theo quy định.

Với thời gian kéo dài từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027, chương trình được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sức mua trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hàng hóa Việt Nam và sản phẩm đặc trưng các vùng miền./.