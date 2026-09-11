Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách 8 tháng đạt 25.697 tỷ đồng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
14:17 | 11/09/2026
(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 25.697 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán Trung ương giao, bằng 77,5% dự toán tỉnh giao. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số, số thu ngân sách đạt 15.841 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ thực hiện.
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Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho biết, có được kết quả trên, đơn vị đã thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán, rà soát các nguồn thu, lĩnh vực và địa bàn còn dư địa; đồng thời tăng cường quản lý nợ thuế, chống thất thu và kiểm soát các hoạt động có nguy cơ rủi ro về thuế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nguồn thu, qua đó tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao.

Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách 8 tháng đạt 25.697 tỷ đồng
Công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người nộp thuế giải quyết thủ tục hành chính thuế. Ảnh: TTH

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế tỉnh Thanh Hóa chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thuế và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử cùng các ứng dụng thuế số như: eTax Mobile được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục thuế; tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, trước bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động từ môi trường trong và ngoài nước, sự thay đổi của chính sách pháp luật về thuế và yêu cầu thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục được đặt ra.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 được các cấp lãnh đạo giao, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thu, tập trung chống thất thu, quản lý nợ thuế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm công vụ và đổi mới phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trong tình hình mới.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh tháng 8/2026 giảm so với thời điểm chốt nợ tháng 7/2026, song tổng nợ toàn ngành, tổng nợ thuế có khả năng thu còn chiếm tỷ lệ cao so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Để thu hồi nợ thuế, Thuế Thanh Hóa vừa công khai thông tin người nộp thuế có nợ thuế lớn trên địa bàn. Theo danh sách vừa công khai, Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á có nợ thuế lớn nhất, số nợ 385,8 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa, ngành nghề kinh doanh bất động sản, nợ 156,9 tỷ đồng. Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ba Lan - Bỉm Sơn, ngành nghề sản xuất gạch, ngói, nợ 38,9 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng số 5, ngành nghề xây dựng, nợ 43 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định và Xây dựng Thịnh Phát, ngành nghề kinh doanh bất động sản, nợ 10,7 tỷ đồng.

Trong danh sách còn có Công ty TNHH hai thành viên Miền Trung Nam thành phố, ngành nghề xây dựng và bất động sản, nợ 151,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh, ngành nghề sản xuất xi măng, nợ 71,3 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng HANCORP 2, ngành nghề xây dựng, nợ 37 tỷ đồng…

Qua danh sách trên cho thấy, các doanh nghiệp nợ lớn đều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan thuế đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ từ doanh nghiệp, dù có doanh nghiệp không có vướng mắc liên quan đến chính sách./.

Văn Tuấn
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