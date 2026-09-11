Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Roland Lescure

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Pháp. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hợp tác hai nước không ngừng phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013) và Đối tác chiến lược toàn diện (2024) đã tạo nền tảng vững chắc, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Lương Đức Cương

Đánh giá về quan hệ kinh tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định sự hợp tác phát triển tích cực trên cả ba trụ cột: thương mại, đầu tư và tài trợ phát triển.

Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đã đạt mốc trên 5 tỷ USD (Việt Nam xuất khẩu 3,1 tỷ USD, nhập khẩu 1,9 tỷ USD).

Về đầu tư, Pháp hiện có 749 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 4,01 tỷ USD (xếp thứ 16/154 quốc gia và vùng lãnh thổ), trong khi Việt Nam sở hữu 20 dự án đầu tư tại Pháp với tổng vốn 39,18 triệu USD.

Bên cạnh đó, Pháp duy trì vị thế nhà tài trợ ODA song phương hàng đầu châu Âu cho Việt Nam thông qua Tổng cục Kho bạc Pháp (DGT) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) với mức bình quân hơn 100 triệu euro/năm.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Roland Lescure. Ảnh: Lương Đức Cường

Thông tin về lĩnh vực thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực thi tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch thông tin của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Pháp ghi nhận, ủng hộ những cải cách này trong các đợt đánh giá quốc tế.

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại cấp cao về kinh tế Việt Nam - Pháp do Bộ Tài chính hai nước chủ trì, hướng tới Kỳ họp thứ 10 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026.

Trước nhu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, Việt Nam mong muốn nhận được các khoản vay ưu đãi cao, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ từ Pháp.

Đối với thương mại - đầu tư, Bộ trưởng đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); đồng thời khuyến khích các tập đoàn Pháp đầu tư vào hạ tầng, hàng không vũ trụ, năng lượng tái tạo và liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam để đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Về phía Pháp, Bộ trưởng Roland Lescure trao đổi về các dự án hợp tác trọng điểm như Tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội, vệ tinh VNREDSat-2 và các dự án kết nối đường sắt vùng.

Bộ trưởng Roland Lescure khẳng định, Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình trao đổi với EU về danh sách các quốc gia hợp tác về thuế, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án chung.

Bộ trưởng Roland Lescure đề xuất về khả năng hợp tác của hai bên trong các dự án kết nối đường sắt trong khu vực.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Roland Lescure cùng chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp.

Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và ông Guillaume Robert, Lãnh đạo Cục Tài chính công Pháp ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Lương Đức Cương

Mục tiêu trọng tâm của MOU là thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương, hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam trong quá trình rà soát cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình làm việc theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn của OECD, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và từng bước hình thành mạng lưới chuyên gia giữa hai cơ quan.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự động; hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng dữ liệu và ứng dụng AI trong quản lý thuế; công tác kiểm tra thuế; hỗ trợ quốc tế trong thu hồi nợ thuế.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, hai bên sẽ triển khai hợp tác thông qua nhiều hình thức như tổ chức các chuyến thăm, làm việc cấp cao; đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; cử chuyên gia và phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động hằng năm.