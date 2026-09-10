Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đầu năm học mới

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương

Thực hiện nhiệm vụ được Cục Dự trữ Nhà nước giao về việc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I, Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực IV đã khẩn trương phối hợp với các địa phương để tổ chức xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh vào đầu năm học mới. Đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, những hạt gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia chính là điểm tựa vững chắc để các em duy trì bữa ăn bán trú, tiếp tục con chữ.

Trao đổi về quy mô nhiệm vụ đợt này, ông Lê Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực IV cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ được Cục Dự trữ Nhà nước giao, đơn vị đảm nhận xuất cấp tổng cộng 12.756,726 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang được phân bổ nhiều nhất với hơn 7.910 tấn; tỉnh Lào Cai là 3.000 tấn; tỉnh Thái Nguyên hơn 1.699 tấn và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là 147.525 kg gạo”.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV xuất cấp lần 1 gần 3.070 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Khánh Huyền

Để nguồn lực hỗ trợ quan trọng này nhanh chóng đến đúng đối tượng, ngay khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã lập tức báo cáo UBND các tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương để tham mưu ban hành các quyết định phân bổ chi tiết xuống tận cấp xã, cấp trường. Sự chủ động, quyết liệt này đã nhận được phản ứng tích cực, đồng bộ từ phía lãnh đạo các địa phương.

Việc xuất cấp kịp thời gạo dự trữ quốc gia đến với các học sinh vùng sâu, vùng xa trước năm học mới không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Chính sách nhân văn này là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực cho thầy và trò vùng khó khăn bám lớp, bám trường tự tin bước vào năm học mới.

Cụ thể, ngày 20/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - bà Vũ Thị Hiền Hạnh đã ký Quyết định số 2958/QĐ-UBND tiếp nhận một lần hơn 5.391 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 99.468 lượt học sinh, học viên trên địa bàn; trong đó phần Chi cục DTNN khu vực IV xuất cấp là 3.000 tấn, thời hạn hoàn thành trước 20/9/2026. Cũng trong ngày 20/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - ông Đỗ Anh Tuấn ký Quyết định số 2094/QĐ-UBND phân bổ đợt 1 gần 3.070 tấn gạo.

Tiếp đó, ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - ông Dương Văn Lượng ký Quyết định số 2753/QĐ-UBND phân bổ đợt 1 gần 763 tấn gạo. Cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - bà Lục Thúy Hằng ban hành kế hoạch tiếp nhận gạo đợt 1 với 88.275 kg từ 28/8 đến 3/9 và đợt 2 là 59.250 kg vào giữa tháng 11/2026.

“Vượt nắng, thắng mưa” đưa gạo tới trung tâm xã

Ngay sau khi có các quyết định và kế hoạch phân bổ từ các địa phương, Chi cục DTNN khu vực IV đã khẩn trương tổ chức xuất cấp, vận chuyển gạo cho học sinh.

Để đảm bảo chất lượng nguồn gạo xuất cấp, Chi cục DTNN khu vực IV đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Điểm kho: ĐK11.KV4 (kho Yên Bái), ĐK1. KV4 (Kho Tuyên Quang), ĐK4. KV4 (kho Hà Giang), ĐK13. KV4 (Kho Bắc Kạn), Điểm kho ĐK16.KV4 (kho Phổ Yên) và Điểm kho ĐK19.KV4 (kho Cầu Mây). Các điểm kho này phải phối hợp chặt chẽ với những phòng nghiệp vụ liên quan kiểm tra khắt khe chất lượng gạo, bảo đảm 100% gạo xuất kho đạt tiêu chuẩn quy định trước khi vận chuyển. Song song đó, Chi cục cũng giao nhiệm vụ riêng cho Điểm kho ĐK15.KV4 phụ trách xuất cấp không thu tiền 147.525 kg gạo nhập kho năm 2026 cho Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Công tác vận chuyển gạo vùng cao vốn chưa bao giờ là dễ dàng. Những cung đường đèo dốc hiểm trở, nguy cơ sạt lở mùa mưa bão luôn là thách thức lớn. Tuy nhiên, với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, lực lượng công chức, người lao động ngành dự trữ đã làm việc không ngừng nghỉ, xuyên suốt cả những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Nhờ chuẩn bị chu đáo về phương tiện, nhân lực và sự chủ động phối hợp của chính quyền các xã, chỉ tính riêng từ ngày 23/8 đến 6/9/2026, đơn vị đã xuất, cấp thành công gần 5.328 tấn gạo. Trong đó, tỉnh Lào Cai đã nhận gần 1.658 tấn gạo; Tuyên Quang nhận hơn 2.819 tấn gạo; Thái Nguyên nhận hơn 763 tấn gạo và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã nhận xong 88.275 kg của đợt 1.

“Việc triển khai xuất kho, vận chuyển và giao nhận gạo đến các điểm trường được thực hiện rất kịp thời; gạo được giao đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Qua thực tế kiểm tra, các đơn vị tiếp nhận đã tổ chức kê lót, chất xếp và bảo quản gạo trên kệ ở nơi khô thoáng rất bài bản, sẵn sàng kế hoạch cấp phát đến tay từng học sinh ngay khi bước vào học kỳ mới” - ông Lê Tiến Dũng phấn khởi chia sẻ thêm về kết quả thực tế.

Đến thời điểm hiện tại, Chi cục đã hoàn thành xuất cấp trước thời hạn cho tỉnh Thái Nguyên và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (đợt 1); riêng các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang đang tiến hành giao nhận đúng theo lộ trình kế hoạch.

Đối với số lượng gần 5.836 tấn gạo còn lại của tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên chưa phân bổ và đợt 2 của Trường Vùng cao Việt Bắc, Chi cục DTNN khu vực IV khẳng định sẽ tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai xuất cấp ngay khi có quyết định, không để bất kỳ nhà trường hay cơ sở giáo dục nào bị thiếu gạo nấu ăn cho học sinh.