Tài chính

Thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Minh Đức

Minh Đức

16:40 | 09/09/2026
(TBTCO) - Ngày 8/9/2026, tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi hội đàm song phương quan trọng với Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
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Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế cùng tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, trong 8 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là điểm sáng nổi bật, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, với tổng vốn đăng ký ước đạt 40,63 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 17,25 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 770,14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 374,84 tỷ USD, nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam - Liên bang Nga hội đàm song phương nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov. Ảnh: Việt Anh

Đánh giá về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hợp tác thương mại và đầu tư. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025 (Việt Nam xuất khẩu 1,33 tỷ USD, nhập khẩu 1,91 tỷ USD).

Tính đến ngày 31/8/2026, Nga có 244 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 996,81 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 19 dự án đầu tư còn hiệu lực sang Nga với tổng vốn 1,64 tỷ USD, nổi bật là Liên doanh Rusvietpetro và dự án nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH.

Về định hướng hợp tác ngành Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất, hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thuế, hải quan và đầu tư, đồng thời mở rộng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mới như phát triển thị trường tài chính, tài chính xanh, tài chính số, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Đặc biệt, hai bên cần tích cực phối hợp tìm kiếm các giải pháp thanh toán hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam - Liên bang Nga hội đàm song phương nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov cùng các thành viên hai đoàn công tác tại hội đàm chụp hình lưu niệm. Ảnh Việt Anh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov đồng thuận với định hướng hợp tác mà Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đưa ra.

Theo Bộ trưởng Anton Germanovich Siluanov, Bộ Tài chính Liên bang Nga đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính mới, cũng như tìm kiếm cơ chế thanh toán phù hợp là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai Bộ trưởng đã cùng rà soát các dự án hợp tác tài chính đang triển khai, thẳng thắn trao đổi về các vướng mắc tồn tại và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm mà hai bên cùng quan tâm trong thời gian tới./.

Minh Đức
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