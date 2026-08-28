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Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

08:00 | 28/08/2026
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2026), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.
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Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Nội dung Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn như sau:

THƯ CHÚC MỪNG
KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Kính gửi: Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động ngành Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2026), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính luôn khẳng định vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế, đồng hành cùng đất nước qua các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc. Từ việc huy động những nguồn lực đầu tiên cho chính quyền cách mạng đến kiến tạo nguồn lực cho phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ ngành Tài chính đã luôn gìn giữ và phát huy truyền thống trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính và đoàn kết; góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố nền tảng tài chính quốc gia.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với vai trò là cơ quan quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế, ngành Tài chính cần tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo; huy động và tham mưu sử dụng hiệu quả nguồn lực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, đảm bảo an toàn nợ công và các cân đối lớn; đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý tài chính quốc gia để tạo thêm động lực cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang 81 năm cùng tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Bứt phá”, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục thống nhất ý chí, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thước đo cao nhất của chính sách tài chính là sự phát triển của đất nước và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân. Đó cũng là kim chỉ nam để ngành Tài chính tiếp tục bồi đắp nội lực quốc gia và cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chúc các đồng chí cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công mới!

Thân ái!

Ngô Văn Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài chính
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Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

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