Bộ Tài chính làm việc với China Eximbank: Thúc đẩy thu xếp vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Buổi làm việc giữa Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi và Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ tập trung thảo luận sâu về phương án tài trợ vốn cho dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng như mở rộng hợp tác tài chính trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tiếp ông Trần Hoài Vũ (Chen Huaiyu) - Chủ tịch China Eximbank. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chào mừng đoàn công tác của China Eximbank sang thăm Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, trong cuộc tiếp xúc diễn ra sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Gia Túc đã khẳng định chủ trương ủng hộ các hoạt động của China Eximbank tại Việt Nam dưới nhiều hình thức. Đồng thời, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp cùng các bộ, ngành làm việc cụ thể với China Eximbank để giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ nhấn mạnh, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là hạng mục hạ tầng rất quan trọng, đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là trọng điểm.

Dự án không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng, thông suốt luồng hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc và kết nối tiếp đến Trung Á, châu Âu, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu và xuất nhập khẩu.

Ông khẳng định, China Eximbank đặt dự án này ở cấp độ ưu tiên cao nhất và sẽ tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban Hợp tác đường sắt hai nước để đẩy nhanh tiến độ.

Thông tin cụ thể về cơ cấu tài chính, Chủ tịch China Eximbank cho biết, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10,8 tỷ USD, bao gồm 4,3 tỷ USD vốn đối ứng và 6,5 tỷ USD vốn vay. Đối với khoản vay 6,5 tỷ USD, China Eximbank định hướng chia làm hai phần: nguồn vốn vay ưu đãi và khoản vay thương mại có bảo lãnh của Chính phủ (Bộ Tài chính). China Eximbank cam kết dành nguồn lực ưu đãi lớn nhất có thể, đồng thời sẵn sàng làm đầu mối huy động hợp vốn từ các ngân hàng Trung Quốc cho phần vay thương mại.

Về đồng tiền tài trợ, phía China Eximbank đề xuất sử dụng đồng nhân dân tệ (RMB) nhằm tận dụng chi phí lãi suất thấp hơn so với USD, giảm rủi ro tỷ giá do Việt Nam nhập khẩu nhiều vật tư, thiết bị từ Trung Quốc và nguồn thu RMB của Việt Nam ngày càng dồi dào nhờ kim ngạch thương mại song phương lớn.

Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chủ tịch China Eximbank cũng gợi ý Bộ Tài chính có thể nghiên cứu phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ (Panda Bond tại thị trường nội địa Trung Quốc hoặc phát hành tại Hồng Kông) để huy động nguồn vốn đối ứng. Để tạo thuận lợi cho việc thẩm định, ông Trần Hoài Vũ mong muốn Bộ Tài chính chia sẻ các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của dự án.

Đồng tình với đánh giá về tầm quan trọng của dự án, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định Chính phủ Việt Nam đã có quyết sách triển khai ngay tuyến đường sắt này. Về phía Bộ Tài chính, cơ quan này đã cân đối và bố trí đủ phần vốn đối ứng 4,3 tỷ USD trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với khoản vốn vay 6,5 tỷ USD, Thứ trưởng cho rằng, việc hướng tới nguồn vốn từ các tổ chức tài chính Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp do dự án sử dụng công nghệ và vật tư từ Trung Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng thống nhất, hai bên cần bắt tay ngay vào xây dựng phương án cụ thể và đề nghị China Eximbank sớm cung cấp thông tin sơ bộ về gói tín dụng ưu đãi.

Đối với phần vay thương mại, Thứ trưởng gợi ý China Eximbank xây dựng nhiều phương án linh hoạt để so sánh và lựa chọn giải pháp tối ưu. Về đề xuất sử dụng đồng RMB và phát hành trái phiếu RMB, Bộ Tài chính ghi nhận, giữ tư duy cởi mở và đang tiếp tục nghiên cứu sâu để đưa ra quyết định dựa trên lợi ích kinh tế.

Nhằm đảm bảo tiến độ gấp gáp của dự án, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề xuất thiết lập kênh liên lạc thường trực giữa Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) với đầu mối chuyên trách của China Eximbank.

Ghi nhận các ý kiến từ phía Bộ Tài chính, Chủ tịch Trần Hoài Vũ cho biết, ngay sau chuyến công tác, ông sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng các phương án vay chi tiết về quy mô, thời hạn, lãi suất.

Cá nhân ông sẽ trực tiếp giám sát tiến độ dự án. Bên cạnh dự án đường sắt, ông Trần Hoài Vũ chia sẻ China Eximbank mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo (với cuộc làm việc sắp tới cùng EVN), kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực.

Hoan nghênh định hướng mở rộng hợp tác của China Eximbank, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị hai bên tập trung hoàn thành xuất sắc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng làm tiền đề cho các chương trình tiếp theo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch China Eximbank trân trọng mời Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi sang thăm và làm việc tại trụ sở ngân hàng ở Bắc Kinh trong thời gian tới./.