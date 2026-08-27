Chứng khoán

Thao túng cổ phiếu MTG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
16:09 | 27/08/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt bà Phạm Thị Mỹ Diệu 1,5 tỷ đồng do sử dụng 2 tài khoản để tạo cung, cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu MTG của Công ty cổ phần MT Gas. Cá nhân này đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong 3 năm.
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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Mỹ Diệu, trú tại phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, bà Diệu bị phạt 1,5 tỷ đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 21 tháng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả giám sát, kiểm tra cho thấy, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Diệu đã sử dụng 2 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu MTG, qua đó tạo cung, cầu giả tạo và thao túng giá cổ phiếu này.

Thao túng cổ phiếu MTG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Kết quả kiểm tra và tính toán của cơ quan quản lý cho thấy, bà Phạm Thị Mỹ Diệu không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Căn cứ quyết định xử phạt, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBCK, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với bà Diệu. Cụ thể, bà Diệu bị cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm, kể từ ngày 28/8/2026.

Trong cùng thời hạn, cá nhân này bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán.

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 523/QĐ-XPHC đối với ông Trần Xuân Dũng, trú tại phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Dũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng, kể từ ngày 28/8/2026, do cho bà Phạm Thị Mỹ Diệu mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu MTG trong giai đoạn từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định ông Trần Xuân Dũng có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức xử phạt trên, ông Dũng còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 28/8/2026; đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn./.

Tấn Minh
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