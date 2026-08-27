Ngày 27/8: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu ở mức 138.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê điều chỉnh giảm

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt mất 500 đồng/kg, đưa mặt bằng chung xuống 96.500 - 97.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm xuống 97.200 đồng/kg, song vẫn là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 500 đồng/kg, xuống 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua thấp nhất với 96.500 đồng/kg.

Diễn biến mới cho thấy thị trường trong nước đang điều chỉnh trở lại sau những phiên biến động mạnh. Trước đó, giá cà phê có thời điểm tiến sát ngưỡng 100.000 đồng/kg nhờ đà tăng mạnh của Robusta trên sàn London.

Trên thị trường thế giới, sắc đỏ cũng bao phủ cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,27%, tương đương 48 USD/tấn, xuống còn 3.742 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 11/2026 giảm mạnh hơn 111 USD/tấn, tương ứng 2,92%, còn 3.691 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 1,68%, tương đương 6,35 US cent/pound, xuống 371,4 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 1,8%, còn 335,5 US cent/pound.

Giá tiêu cao nhất 138.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang sau khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm nhẹ trong phiên trước. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 136.000 - 138.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 138.500 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk với 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau mức điều chỉnh giảm 500 đồng/kg tại Đắk Nông trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đã trở lại trạng thái ổn định. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy giá tại các nguồn cung chủ lực cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.873 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil giao dịch ở 5.900 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động từ 5.990 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.410 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.