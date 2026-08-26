Thuế - Hải quan

Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9/9/2026

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:38 | 26/08/2026
(TBTCO) - Từ ngày 9/9/2026, Cục Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa, giữa hai doanh nghiệp chế xuất và giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan.
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Ngày 26/8, Cục Hải quan có Công văn số 20991/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực, hướng dẫn việc xác nhận qua khu vực giám sát đối với tờ khai phi thuế quan.

Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9/9/2026
Cán bộ hải quan thực hiện quy trình kiểm tra hàng hóa. Ảnh: CTVHQ

Theo Cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Thông tư số 121/2025/TT-BTC (ngày 18/12/2025) của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan nhận được một số ý kiến tại các hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại và công văn của doanh nghiệp về việc khai báo số quản lý nội bộ và xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát đối với hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai chức năng tự động.

Theo hướng dẫn, kể từ ngày 9/9/2026, Cục Hải quan sẽ triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa, giữa hai doanh nghiệp chế xuất và giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 9/9/2026, người khai hải quan phải khai báo số quản lý nội bộ theo đúng quy định tại Thông tư số 121/2025/TT-BTC.

Cụ thể, trên tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu khai mã “#&XKPTQ” tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp”. Trên tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu khai “#&NKPTQ#&Số tờ khai xuất khẩu tương ứng của doanh nghiệp xuất khẩu (11 ký tự đầu)” tại ô tương ứng.

Việc chuẩn hóa cách khai báo này là cơ sở để hệ thống thực hiện tự động việc xác nhận qua khu vực giám sát, giảm thao tác xử lý thủ công và tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp chế xuất.

Cũng theo Cục Hải quan, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua bán, gia công, thuê, mượn hàng hóa với thương nhân nước ngoài và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam, Cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 121/2025/TT-BTC.

Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu khai “#&XKTC” tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai xuất khẩu.

Doanh nghiệp nhập khẩu khai “#&NKTC#&Số tờ khai xuất khẩu tương ứng của doanh nghiệp xuất khẩu (11 ký tự đầu)” tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai nhập khẩu.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát từ ngày 9/9 diễn ra thuận lợi, thống nhất trên toàn quốc.
Song Linh
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