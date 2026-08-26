Chứng khoán phái sinh ngày 26/8: VN30-Index vượt vùng cản mạnh, chênh lệch dương trở lại

Thị trường chứng khoán cơ sở có phiên bứt phá mạnh, VN30 tăng 33,86 điểm (+1,75%) lên 1.970,01 điểm, qua đó vượt vùng kháng cự mạnh tương ứng đường giá trung bình 200 phiên. Sắc xanh áp đảo trong rổ chỉ số, với tổng mức đóng góp tăng đạt hơn 26 điểm, trong khi chiều giảm chỉ lấy đi chưa đầy 3 điểm.

Động lực nổi bật nhất đến từ VIC, đóng góp hơn 12 điểm cho VN30-Index. Bên cạnh đó, TCX, TCB, FPT, MWG và HDB cùng tạo lực kéo đáng kể. Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu gây sức ép lên chỉ số khá ít. Nhờ vậy, VN30-Index không chỉ lấy lại vùng cản vừa thử thách trong những phiên trước, mà còn đóng cửa sát mốc 1.970 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tâm lý tích cực được duy trì khi toàn bộ 4 hợp đồng tương lai VN30 đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) kết phiên ở 1.976,5 điểm, tăng 1,89%, mạnh hơn mức tăng của chỉ số cơ sở. Chênh lệch dương mở rộng lên 6,49 điểm. Tại các kỳ hạn dài hơn, chênh lệch dương cũng được duy trì, từ 2,39 - 9,99 điểm.

Dòng tiền trên thị trường phái sinh vẫn ở mức cao dù có phần hạ nhiệt. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G9000 đạt 252.857 hợp đồng, giảm khoảng 5,6% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn đáng kể mức gần 200.000 hợp đồng ghi nhận đầu tuần.

Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G9000 tăng 2,72% lên 33.652 hợp đồng khi nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm cùng với việc chênh lệch dương trở lại và mở rộng. Trong khi đó, giao dịch và khối lượng mở các hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index vẫn khá khiêm tốn.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, tâm lý của các nhà giao dịch đang chuyển sang giai đoạn lạc quan hơn với thị trường cơ sở sau khi VN30-Index vượt vùng kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G9000 tiếp tục phục hồi, với vùng hỗ trợ quanh 1.950 điểm, trong khi vùng 1.980 - 2.000 điểm là kháng cự tiếp theo cần theo dõi./.