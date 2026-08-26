Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 26/8: VN30-Index vượt vùng cản mạnh, chênh lệch dương trở lại

Tùng Linh

Tùng Linh

18:37 | 26/08/2026
(TBTCO) - VN30-Index ghi nhận phiên bứt phá mạnh trong ngày 26/8. Giá các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh thậm chí còn tăng mạnh hơn.
aa

Thị trường chứng khoán cơ sở có phiên bứt phá mạnh, VN30 tăng 33,86 điểm (+1,75%) lên 1.970,01 điểm, qua đó vượt vùng kháng cự mạnh tương ứng đường giá trung bình 200 phiên. Sắc xanh áp đảo trong rổ chỉ số, với tổng mức đóng góp tăng đạt hơn 26 điểm, trong khi chiều giảm chỉ lấy đi chưa đầy 3 điểm.

Động lực nổi bật nhất đến từ VIC, đóng góp hơn 12 điểm cho VN30-Index. Bên cạnh đó, TCX, TCB, FPT, MWG và HDB cùng tạo lực kéo đáng kể. Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu gây sức ép lên chỉ số khá ít. Nhờ vậy, VN30-Index không chỉ lấy lại vùng cản vừa thử thách trong những phiên trước, mà còn đóng cửa sát mốc 1.970 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tâm lý tích cực được duy trì khi toàn bộ 4 hợp đồng tương lai VN30 đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) kết phiên ở 1.976,5 điểm, tăng 1,89%, mạnh hơn mức tăng của chỉ số cơ sở. Chênh lệch dương mở rộng lên 6,49 điểm. Tại các kỳ hạn dài hơn, chênh lệch dương cũng được duy trì, từ 2,39 - 9,99 điểm.

Dòng tiền trên thị trường phái sinh vẫn ở mức cao dù có phần hạ nhiệt. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G9000 đạt 252.857 hợp đồng, giảm khoảng 5,6% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn đáng kể mức gần 200.000 hợp đồng ghi nhận đầu tuần.

Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G9000 tăng 2,72% lên 33.652 hợp đồng khi nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm cùng với việc chênh lệch dương trở lại và mở rộng. Trong khi đó, giao dịch và khối lượng mở các hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index vẫn khá khiêm tốn.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, tâm lý của các nhà giao dịch đang chuyển sang giai đoạn lạc quan hơn với thị trường cơ sở sau khi VN30-Index vượt vùng kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G9000 tiếp tục phục hồi, với vùng hỗ trợ quanh 1.950 điểm, trong khi vùng 1.980 - 2.000 điểm là kháng cự tiếp theo cần theo dõi./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn-index chứng khoán phái sinh

Bài liên quan

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Dành cho bạn

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

Mở rộng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Mở rộng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Đọc thêm

BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

(TBTCO) - Bảo hiểm BIDV (BIC) dự kiến chi khoảng 242,48 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%, tương đương 1.200 đồng/cổ phần, ngày đăng ký cuối cùng 8/10/2026.
Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 3 năm

Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 3 năm

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Võ Bình Nguyên 1,5 tỷ đồng do sử dụng 11 tài khoản để thao túng cổ phiếu CAR của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt. Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyên còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm.
Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

(TBTCO) - Sự gia tăng của tài sản cá nhân, nền tảng công nghệ ngày càng hoàn thiện và cơ hội từ nâng hạng thị trường đang mở thêm dư địa cho ngành quản lý quỹ. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành dòng vốn thực trong chu kỳ mới, còn nhiều công việc cần các bên chung tay.
Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Thị trường chứng khoán ngày 25/8 tiếp tục nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 4 và có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng cùng sắc đỏ lan rộng khiến chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, cho thấy thị trường đang bước vào vùng giằng co mạnh.
Tỷ lệ nợ quá hạn lên 3,8%, sức ép thanh khoản và huy động vốn ngành ngân hàng gia tăng

Tỷ lệ nợ quá hạn lên 3,8%, sức ép thanh khoản và huy động vốn ngành ngân hàng gia tăng

(TBTCO) - VIS Rating cảnh báo rủi ro tài sản ngân hàng đang lan rộng, khi tỷ lệ nợ quá hạn tăng từ 3,3% lên 3,8% trong nửa đầu năm 2026. Trong bối cảnh lãi suất neo cao, khả năng trả nợ suy giảm, bộ đệm vốn ở mức khiêm tốn; trong khi đó, rủi ro huy động vốn và thanh khoản tiếp tục hiện hữu khi tín dụng trung, dài hạn tăng mạnh.
Tổng Giám đốc MB Capital: Công nghệ là chìa khóa mở rộng quy mô ngành quỹ

Tổng Giám đốc MB Capital: Công nghệ là chìa khóa mở rộng quy mô ngành quỹ

(TBTCO) - Quy mô ngành quỹ Việt Nam còn khoảng cách lớn so với nhiều thị trường phát triển. Theo ông Chu Hồng Kiên - Tổng Giám đốc MB Capital, công nghệ có thể giúp rút ngắn khoảng cách này, nhưng ngành quỹ cần đồng thời mở rộng hệ thống phân phối và nguồn hàng đầu tư.
Nâng hạng mở cơ hội hút vốn, ngành quỹ còn nhiều dư địa phát triển

Nâng hạng mở cơ hội hút vốn, ngành quỹ còn nhiều dư địa phát triển

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế mà còn phản ánh mức độ trưởng thành của thị trường và nhà đầu tư. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành dòng vốn dài hạn, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng hàng hóa, đồng thời phát triển ngành quỹ nhằm hình thành lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững hơn.
Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Giao dịch mua bán lại (repo) tăng mạnh lên 28.500 tỷ đồng trong tuần qua, góp phần đưa tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt 74.900 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hai “ông lớn” ngân hàng ngoại muốn mua 15% vốn Techcombank, room ngoại chỉ còn 2%

Hai “ông lớn” ngân hàng ngoại muốn mua 15% vốn Techcombank, room ngoại chỉ còn 2%

Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9/9/2026

Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9/9/2026

Chứng khoán phái sinh ngày 26/8: VN30-Index vượt vùng cản mạnh, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 26/8: VN30-Index vượt vùng cản mạnh, chênh lệch dương trở lại

Khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng, hơn 300 tỷ đồng đổ vào FPT và TCB

Khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng, hơn 300 tỷ đồng đổ vào FPT và TCB

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index tăng điểm mạnh, chinh phục mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index tăng điểm mạnh, chinh phục mốc 1.800 điểm

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Đồng bộ về nghĩa vụ thuế và hóa đơn: Lá chắn giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Đồng bộ về nghĩa vụ thuế và hóa đơn: Lá chắn giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +24.42
26/08 | +24.42 (7,677.28 +24.42 (+0.32%))
DJI +160.24
26/08 | +160.24 (53,577.40 +160.24 (+0.30%))
IXIC +171.11
26/08 | +171.11 (26,151.30 +171.11 (+0.66%))
NYA +42.01
26/08 | +42.01 (24,768.65 +42.01 (+0.17%))
XAX -214.99
26/08 | -214.99 (8,930.27 -214.99 (-2.35%))
BUK100P +1.24
26/08 | +1.24 (1,083.46 +1.24 (+0.11%))
RUT +14.94
26/08 | +14.94 (3,010.02 +14.94 (+0.50%))
VIX +0.28
26/08 | +0.28 (15.73 +0.28 (+1.81%))
FTSE +7.78
26/08 | +7.78 (10,893.94 +7.78 (+0.07%))
GDAXI +93.84
26/08 | +93.84 (26,359.98 +93.84 (+0.36%))
FCHI +54.38
26/08 | +54.38 (8,493.58 +54.38 (+0.64%))
STOXX50E +28.50
26/08 | +28.50 (6,484.13 +28.50 (+0.44%))
N100 +5.44
26/08 | +5.44 (1,939.72 +5.44 (+0.28%))
BFX +27.58
26/08 | +27.58 (5,862.11 +27.58 (+0.47%))
MOEX.ME -0.11
26/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +141.87
26/08 | +141.87 (25,652.97 +141.87 (+0.56%))
STI -14.09
26/08 | -14.09 (5,721.59 -14.09 (-0.25%))
AXJO -36.80
26/08 | -36.80 (9,127.80 -36.80 (-0.40%))
AORD -36.10
26/08 | -36.10 (9,338.80 -36.10 (-0.39%))
BSESN -183.16
26/08 | -183.16 (77,472.94 -183.16 (-0.24%))
JKSE -95.98
26/08 | -95.98 (6,405.69 -95.98 (-1.48%))
KLSE +12.21
26/08 | +12.21 (1,748.54 +12.21 (+0.70%))
NZ50 +20.49
26/08 | +20.49 (14,013.21 +20.49 (+0.15%))
KS11 +65.47
26/08 | +65.47 (6,808.21 +65.47 (+0.97%))
TWII +663.16
26/08 | +663.16 (45,832.62 +663.16 (+1.47%))
GSPTSE +243.51
26/08 | +243.51 (36,957.63 +243.51 (+0.66%))
BVSP +533.30
26/08 | +533.30 (175,110.09 +533.30 (+0.31%))
MXX +522.22
26/08 | +522.22 (66,293.07 +522.22 (+0.79%))
IPSA -59.68
26/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +13,899.25
26/08 | +13,899.25 (3,009,028.75 +13,899.25 (+0.46%))
TA125.TA +8.53
26/08 | +8.53 (4,040.12 +8.53 (+0.21%))
CASE30 -170.50
26/08 | -170.50 (55,106.50 -170.50 (-0.31%))
JN0U.JO -8.55
26/08 | -8.55 (7,368.82 -8.55 (-0.12%))
DX-Y.NYB +0.20
26/08 | +0.20 (99.11 +0.20 (+0.20%))
125904-USD-STRD +3.35
26/08 | +3.35 (2,920.78 +3.35 (+0.11%))
XDB -0.27
26/08 | -0.27 (136.05 -0.27 (-0.20%))
XDE -0.07
26/08 | -0.07 (116.56 -0.07 (-0.06%))
000001.SS +23.08
26/08 | +23.08 (3,912.52 +23.08 (+0.59%))
N225 +405.73
26/08 | +405.73 (66,262.16 +405.73 (+0.62%))
XDN -0.08
26/08 | -0.08 (62.78 -0.08 (-0.13%))
XDA +0.28
26/08 | +0.28 (71.76 +0.28 (+0.39%))