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Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:25 | 25/08/2026
Thị trường chứng khoán ngày 25/8 tiếp tục nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 4 và có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng cùng sắc đỏ lan rộng khiến chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, cho thấy thị trường đang bước vào vùng giằng co mạnh.
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VN-Index tăng hơn 2 điểm

Sau 2 phiên tăng điểm tích cực với thanh khoản cải thiện, thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên hôm nay, song diễn biến phân hóa rõ nét khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh.

VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên, có thời điểm hướng lên vùng 1.812 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại vùng giá cao khiến chỉ số liên tục rung lắc, trong khi lực cầu tại vùng giá thấp vẫn duy trì khá tốt. Kết phiên, VN-Index tăng 2,63 điểm (+0,15%), lên 1.791,41 điểm và tiếp tục nằm dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 25/8.

Mặc dù thị trường tiếp tục tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 225 mã giảm giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 93 mã tăng giá.

Đóng cửa trong sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng áp lực bán lại chiếm áp đảo trên các nhóm ngành khiến sắc đỏ chiếm ưu thế với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Thép, dầu khí, bán lẻ… là những nhóm ngành giảm sâu nhất. Ở chiều hướng tích cực nâng đỡ cho thị trường có bất động sản, hóa chất, bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng… giúp VN-Index có phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

Chỉ số VN30 lại có phiên chịu áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự mạnh khi giảm -5,85 điểm về mức 1.936,15 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 9 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản giảm nhẹ về khối lượng so với phiên trước, song giá trị giao dịch lại tăng khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 830 triệu cổ phiếu, giảm 4,64% về khối lượng, tương ứng giá trị giao dịch 21.400 tỷ đồng, tăng 10,25% so với phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,54 điểm, về mức 282,65 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,97điểm, về mức 126,78 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực với phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp và có giá trị lớn nhất trong 3 ngày qua đạt 322 tỷ đồng. Trong đó, VIC (+362 tỷ đồng), VIX (+175 tỷ đồng), HCM (+64 tỷ đồng)… là 3 cổ phiếu có giá trị mua ròng lớn nhất. Ở chiều ngược lại TCB (-99 tỷ đồng), STB (-50 tỷ đồng), HPG (-48 tỷ đồng)… là những mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời gia tăng mạnh

Nối tiếp đà tăng của 3 phiên trước, VN-Index khởi động phiên giao dịch trong sắc xanh và có thời điểm bứt phá mạnh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC VHM. Chỉ số vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm và vươn lên mức cao nhất trong phiên quanh 1.812 điểm.

Tuy nhiên, khi VN-Index tiến sâu vào vùng giá cao, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng và lan rộng tại nhiều nhóm ngành. Cùng với việc các cổ phiếu vốn hóa lớn thu hẹp đà tăng, chỉ số quay đầu rung lắc và kết phiên chỉ còn tăng gần 3 điểm.

Đáng chú ý, diễn biến thị trường cho thấy sự phân hóa khá rõ khi dòng tiền tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu giảm giá. Giá trị giao dịch tại nhóm giảm cao gấp khoảng 1,25 lần nhóm tăng giá. Trong bối cảnh đó, VIC đóng vai trò nâng đỡ đáng kể cho chỉ số; nếu thiếu đóng góp của cổ phiếu này, VN-Index có thể đã kết phiên trong sắc đỏ.

Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh
VN-Index đã duy trì sắc xanh trong 4 phiên liên tiếp, song biên độ tăng trong phiên hôm nay thu hẹp đáng kể. Ảnh: Đức Thanh

Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế với TPB, ACB, HDB, KLB, MSB và VBB cùng giảm trên 1%. Ở chiều ngược lại, chỉ một số cổ phiếu như SSB, LPB, VCB và VPB giữ được sắc xanh.

Diễn biến tương tự xuất hiện tại nhóm chứng khoán khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu. VIX và VCI là hai trong số ít mã đi ngược xu hướng chung, lần lượt tăng 2,2% và 1,4%. Các nhóm thép, dầu khí, phân bón, xây dựng cũng chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ, dù áp lực bán tại từng cổ phiếu chưa quá lớn.

Như vậy, VN-Index đã duy trì sắc xanh trong 4 phiên liên tiếp, song biên độ tăng trong phiên hôm nay thu hẹp đáng kể và chỉ số phụ thuộc nhiều vào diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi mức độ lan tỏa của dòng tiền suy giảm.

Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, với khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 16,5% so với bình quân 20 phiên. Việc VN-Index có thời điểm vượt 1.800 điểm nhưng không giữ được mốc này vào cuối phiên cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng sau nhịp hồi phục khá nhanh từ vùng 1.720 điểm.

Theo nhận định của công ty chứng khoán, đà tăng của VN-Index có dấu hiệu chững lại và thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trong những phiên tới. Tuy nhiên, xu hướng tích cực được hình thành sau 4 phiên tăng liên tiếp chưa bị phá vỡ. Trong kịch bản thị trường rung lắc, vùng 1.765 - 1.770 điểm được xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý./.

Tấn Minh
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VN Index tăng điểm ngày 25/8 Thanh khoản trên sàn HOSE ngày 25/8 cổ phiếu vhm cổ phiếu vic Hỗ trợ kỹ thuật vùng 1.765 1.770 điểm khối ngoại mua ròng Thị trường chứng khoán phiên 25/8 Diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

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