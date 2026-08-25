Chứng khoán

Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

Tùng Linh

Tùng Linh

17:35 | 25/08/2026
(TBTCO) - Sự gia tăng của tài sản cá nhân, nền tảng công nghệ ngày càng hoàn thiện và cơ hội từ nâng hạng thị trường đang mở thêm dư địa cho ngành quản lý quỹ. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành dòng vốn thực trong chu kỳ mới, còn nhiều công việc cần các bên chung tay.
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Nhiều điều kiện hội tụ cho một chu kỳ tăng tốc

Tham gia thảo luận tại Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ” tổ chức ngày 25/8, ông Hà Anh Tùng - Giám đốc đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh MB Capital đánh giá, giai đoạn này là cơ hội cho ngành quản lý quỹ và tài chính cá nhân.

Gần nhất, trong báo cáo phân loại của Ngân hàng Thế giới (WB) phát hành tháng 7/2026, thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD năm 2025 (tương đương mức tăng gần 10,7%), chính thức bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Theo ông Tùng, khi thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD/năm, sự phát triển của tài chính cá nhân và quản trị gia sản là xu hướng tất yếu. Sau khi giải quyết xong các nhu cầu cơ bản về bảo hiểm, các khoản dự phòng hay tiết kiệm cơ bản, người dân sẽ phát sinh nhu cầu rất lớn về đầu tư để gia tăng tài sản.

Cùng đó, một sự khác biệt của giai đoạn hiện nay là những dịch vụ từng chỉ dành cho nhóm khách hàng giàu có đang có cơ hội tiếp cận một tệp khách hàng rộng hơn nhờ công nghệ.

Tuy nhiên, số lượng người tham gia thị trường tăng nhanh chưa đồng nghĩa với việc một cơ sở nhà đầu tư dài hạn đã được hình thành. Theo ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực PVI AM, sự phát triển bền vững của ngành quỹ phải dựa trên 3 trụ cột, bao gồm thị trường minh bạch, nhà đầu tư trưởng thành và công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Trong đó, từ phía nhà đầu tư, sự trưởng thành trước hết nằm ở khả năng hiểu mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngà - Phó Trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cũng nhấn mạnh, minh bạch, quản trị rủi ro và hoàn thiện hành lang pháp lý là nền tảng để củng cố niềm tin.

Mở rộng sản phẩm, cá nhân hóa đầu tư, nâng chuẩn quản trị

Sự chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới đòi hỏi các công ty quản lý quỹ thúc đẩy việc mở rộng dải sản phẩm, ứng dụng công nghệ để phục vụ số đông đến nâng chuẩn quản trị và năng lực đầu tư.

Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc
Các diễn giả tại Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ” do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) phối hợp với Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 25/8 - Ảnh: Hồng Quyên

Một trong những thay đổi được kỳ vọng là mở rộng “miệng phễu” của ngành quỹ bằng những sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc VCBF cho biết, Công ty vừa bổ sung Quỹ Tối ưu dòng tiền. Đây là quỹ hướng tới nhóm khách hàng có tiền nhàn rỗi ngắn hạn, ưu tiên mức độ rủi ro thấp, như người lao động muốn tối ưu phần tiền lương chưa sử dụng, hay doanh nghiệp có dòng tiền tạm thời nhàn rỗi...

Bà Nga kỳ vọng sản phẩm này có thể giúp nhiều người lần đầu làm quen với chứng chỉ quỹ. Khi nhu cầu tài chính và khả năng chịu rủi ro thay đổi, khách hàng có thể từng bước tiếp cận quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng hay quỹ cổ phiếu.

Trong khi đó, MB Capital đặt trọng tâm vào cá nhân hóa hành trình quản lý tài sản bằng công nghệ. Ông Hà Anh Tùng cho biết, tại MB Capital, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng để xác định mục tiêu tài chính của từng khách hàng, theo dõi tiến độ thực hiện và cảnh báo khi danh mục đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Cùng hướng tới thay đổi hành vi nhà đầu tư, song ở vai trò một tổ chức phân phối chứng chỉ quỹ, DNSE lựa chọn khuyến khích đầu tư định kỳ và lập kế hoạch cho các mục tiêu tương lai. Bà Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc DNSE cho biết, dữ liệu hành vi được sử dụng để nhận diện phản ứng của khách hàng trong các giai đoạn thị trường biến động, từ đó đưa ra những nhắc nhở giúp duy trì kỷ luật đầu tư thay vì chạy theo hiệu suất ngắn hạn.

Hướng đi này cho thấy, các công ty quản lý quỹ không còn chỉ dừng ở việc cung cấp một sản phẩm đầu tư, mà đang tiến tới quản lý cả hành trình tài chính của khách hàng. Những dịch vụ cá nhân hóa vốn trước đây chủ yếu dành cho nhóm khách hàng có tài sản lớn, nay có thể được đưa đến một tệp khách hàng rộng hơn nhờ công nghệ.

Trong khi đó, SSI đặt giáo dục tài chính song hành với quá trình số hóa. Theo bà Tô Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc SSIAM, AI và tự động hóa có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường nhanh và thuận tiện hơn, nhưng công nghệ không thể thay thế nền tảng kiến thức. Nhà đầu tư cần hiểu mục tiêu của mình trước khi lựa chọn sản phẩm và công cụ, bởi một thế hệ nhà đầu tư bền vững không chỉ cần thành thạo ứng dụng, mà phải đủ kiến thức để ra quyết định.

Bên cạnh sản phẩm và công nghệ, các công ty quản lý quỹ cũng phải nâng chuẩn chính mình. Theo ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực PVI AM, giá trị cốt lõi của một công ty quản lý quỹ bền vững vẫn nằm ở năng lực chuyên môn, quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin và giao dịch, nhưng không thể thay thế kinh nghiệm cũng như nghĩa vụ đặt lợi ích của người ủy thác lên hàng đầu.

Theo ông Tuấn, các công ty quản lý quỹ phải chứng minh được năng lực để nhà đầu tư đủ tin tưởng giao tài sản cho đội ngũ chuyên nghiệp. Cùng đó, tiêu chí ESG và đầu tư có trách nhiệm cũng sẽ dần trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh khi thế hệ nhà đầu tư mới ngày càng quan tâm việc phân bổ tiền và giá trị tạo ra.

Tại Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ”, lãnh đạo các công ty quản lý quỹ cũng nhấn mạnh, khả năng tạo ra sản phẩm tốt của các quỹ còn phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa trên thị trường. Theo Tổng Giám đốc VCBF, hạ tầng có thể ngày càng hiện đại, nhưng điều quyết định vẫn là hàng hóa bên trong. Quá trình phát triển ngành quỹ sẽ song hành với nâng chất lượng doanh nghiệp niêm yết và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường.

VFA 2026 - Mùa đầu tiên của Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam

Hội thảo và Lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, Hà Nội.

Với chủ đề “Ngành Quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”, VFA 2026 là mùa giải đầu tiên, hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ; đồng thời xây dựng diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư.

Chương trình chính gồm Hội thảo với 2 phiên tham luận và thảo luận chủ đề “Thúc đẩy dòng vốn dài hạn: Định vị tăng trưởng ngành Quỹ Việt Nam”; cùng Lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam 2026, vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả và các quỹ đầu tư tiêu biểu.

Thông tin chi tiết: https://fundaward.vn/
Tùng Linh
Từ khóa:
ngành quỹ quỹ chứng chỉ quỹ ubcknn

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