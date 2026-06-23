Dòng tiền và hiệu suất quỹ đầu tư tiếp tục phân hóa

Theo FiinGroup, đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước, tương đương khoảng 6,1 nghìn tỷ đồng, đảo chiều sau mức phục hồi 6,7% trong tháng 4. Đà suy giảm diễn ra ở cả quỹ ETF, quỹ mở và quỹ đóng, đồng thời xuất hiện tại các nhóm quỹ cổ phiếu, trái phiếu và cân bằng. So với đỉnh thiết lập vào tháng 8/2025, quy mô NAV toàn ngành vẫn thấp hơn 20,3%, phản ánh tác động kép từ biến động thị trường và xu hướng rút vốn kéo dài của nhà đầu tư.

Trong tháng 5, áp lực rút vốn gia tăng đáng kể khi tổng giá trị rút ròng vượt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 60% so với tháng trước. Nhóm quỹ cổ phiếu là tâm điểm với giá trị rút ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng giá trị rút ròng toàn thị trường.

Hiệu suất hoạt động các quỹ cổ phiếu trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026.

Đây cũng là tháng thứ 31 liên tiếp nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận rút vốn, nâng giá trị rút ròng lũy kế lên 69,4 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, các quỹ trái phiếu tiếp tục bị rút vốn tháng thứ 9 liên tiếp, dù quy mô rút ròng đã giảm xuống còn khoảng 742 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm quỹ cân bằng vẫn duy trì dòng tiền vào ròng tháng thứ 10 liên tiếp, song tốc độ thu hút vốn đang có xu hướng chậm lại.

Xu hướng rút vốn diễn ra trên diện rộng ở nhiều loại hình quỹ. Nhóm ETF ghi nhận giá trị rút ròng gần 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 159% so với tháng trước, chủ yếu tập trung tại các quỹ ETF tham chiếu VN30 và các quỹ ngoại quy mô lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF hay Xtrackers Vietnam ETF. Trái lại, VanEck Vietnam ETF tiếp tục hút ròng tháng thứ hai liên tiếp.

Nhóm quỹ cân bằng cũng đảo chiều giảm 0,9% trong tháng 5 sau khi tăng 0,7% ở tháng trước. Có 11 trong số 12 quỹ ghi nhận hiệu suất âm. Quỹ VCAMBF là trường hợp hiếm hoi duy trì được mức tăng nhẹ nhờ nắm giữ tỷ trọng cao cổ phiếu ngân hàng và VIX.

Ở nhóm quỹ mở, dòng vốn đảo chiều sang trạng thái rút ròng hơn 331 tỷ đồng sau hai tháng liên tiếp hút vốn. Trong khi đó, áp lực rút vốn tại các quỹ đóng tiếp tục hạ nhiệt tháng thứ tư liên tiếp, với giá trị rút ròng giảm còn khoảng 297 tỷ đồng.

Diễn biến dòng tiền kém tích cực đi cùng với sự suy giảm hiệu suất của nhiều nhóm quỹ trong tháng 5. Sau khi tăng trưởng 2,2% trong tháng 4, nhóm quỹ cổ phiếu giảm bình quân 1,4% trong tháng 5. Có tới 70 trong số 86 quỹ ghi nhận hiệu suất âm, tập trung ở các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số VNDiamond và nhiều quỹ mở. Tuy nhiên, một số quỹ ETF theo dõi VNFINSELECT, VNX50 và Fubon FTSE Vietnam vẫn duy trì được hiệu suất dương nhờ tỷ trọng lớn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, ACB, LPB cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, PLX, VHM và GEX.

Xét trong 5 tháng đầu năm, hiệu suất của các quỹ cổ phiếu có sự phân hóa đáng kể. Có 39 trong số 69 quỹ có kết quả thấp hơn cùng kỳ năm 2025, đặc biệt là các quỹ ETF ngoại quy mô lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF, Xtrackers Vietnam ETF hay VanEck Vietnam ETF do nền so sánh cao của năm trước. Ngược lại, nhiều quỹ mở quy mô lớn lại cải thiện hiệu quả đầu tư. Nổi bật là quỹ Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG) với mức sinh lời 3,4%, đảo chiều so với mức giảm 2,1% cùng kỳ năm ngoái, nhờ tỷ trọng lớn ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup như VIC và VHM.

Đối với nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất bình quân trong tháng 5 đạt 0,42%, thấp hơn mức 0,53% của tháng trước. Một số quỹ lớn ghi nhận sự cải thiện sau hai tháng suy yếu liên tiếp, trong đó TCBF đạt mức sinh lời 0,7% - cao nhất kể từ đầu năm. Quỹ DCBF tiếp tục duy trì hiệu suất ổn định quanh mức 0,5-0,6% mỗi tháng.

Tuy nhiên, hiệu suất tích lũy của nhóm quỹ trái phiếu trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 2,48%, nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước nhưng chưa theo kịp tốc độ tăng của lãi suất tiền gửi. Trong bối cảnh lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng quốc doanh đã tăng lên khoảng 5,9%/năm, chênh lệch lợi suất giữa quỹ trái phiếu và tiền gửi ngày càng thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của kênh đầu tư này.

Trước diễn biến thị trường kém thuận lợi, nhiều quỹ cổ phiếu có xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt. Trong tháng 5, 19 trong số 37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền, đảo chiều so với xu hướng đẩy mạnh giải ngân trong tháng 4. Động thái này tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ có quy mô tài sản lớn, cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại khi thị trường điều chỉnh và dòng tiền chưa thực sự cải thiện.

Về hoạt động cơ cấu danh mục, các quỹ mua ròng mạnh nhóm ngân hàng như VPB, VCB, HDB, SHB và LPB. Trong đó, VCB là cổ phiếu được nhiều quỹ mua ròng nhất với sự tham gia của 32 quỹ. Bên cạnh đó, GEX và FPT cũng thu hút dòng vốn đáng kể từ các ETF và quỹ mở.

Ngược lại, OCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, chủ yếu do quỹ PYN Elite giảm tỷ trọng. MBB tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp, trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán đảo chiều từ mua ròng sang bán ròng, nổi bật là SHS khi PYN Elite bán ra gần 7,5 triệu cổ phiếu trong tháng 5.