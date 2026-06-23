Chứng khoán

Dòng tiền và hiệu suất quỹ đầu tư tiếp tục phân hóa

17:38 | 23/06/2026
(TBTCO) - Hiệu suất nhiều nhóm quỹ suy giảm trong tháng 5/2026, trong khi dòng vốn tiếp tục dịch chuyển trái chiều giữa quỹ cổ phiếu, trái phiếu và cân bằng.
aa

Theo FiinGroup, đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước, tương đương khoảng 6,1 nghìn tỷ đồng, đảo chiều sau mức phục hồi 6,7% trong tháng 4. Đà suy giảm diễn ra ở cả quỹ ETF, quỹ mở và quỹ đóng, đồng thời xuất hiện tại các nhóm quỹ cổ phiếu, trái phiếu và cân bằng. So với đỉnh thiết lập vào tháng 8/2025, quy mô NAV toàn ngành vẫn thấp hơn 20,3%, phản ánh tác động kép từ biến động thị trường và xu hướng rút vốn kéo dài của nhà đầu tư.

Trong tháng 5, áp lực rút vốn gia tăng đáng kể khi tổng giá trị rút ròng vượt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 60% so với tháng trước. Nhóm quỹ cổ phiếu là tâm điểm với giá trị rút ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng giá trị rút ròng toàn thị trường.

Dòng tiền và hiệu suất quỹ đầu tư tiếp tục phân hóa
Hiệu suất hoạt động các quỹ cổ phiếu trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026.

Đây cũng là tháng thứ 31 liên tiếp nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận rút vốn, nâng giá trị rút ròng lũy kế lên 69,4 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, các quỹ trái phiếu tiếp tục bị rút vốn tháng thứ 9 liên tiếp, dù quy mô rút ròng đã giảm xuống còn khoảng 742 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm quỹ cân bằng vẫn duy trì dòng tiền vào ròng tháng thứ 10 liên tiếp, song tốc độ thu hút vốn đang có xu hướng chậm lại.

Xu hướng rút vốn diễn ra trên diện rộng ở nhiều loại hình quỹ. Nhóm ETF ghi nhận giá trị rút ròng gần 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 159% so với tháng trước, chủ yếu tập trung tại các quỹ ETF tham chiếu VN30 và các quỹ ngoại quy mô lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF hay Xtrackers Vietnam ETF. Trái lại, VanEck Vietnam ETF tiếp tục hút ròng tháng thứ hai liên tiếp.

Nhóm quỹ cân bằng cũng đảo chiều giảm 0,9% trong tháng 5 sau khi tăng 0,7% ở tháng trước. Có 11 trong số 12 quỹ ghi nhận hiệu suất âm. Quỹ VCAMBF là trường hợp hiếm hoi duy trì được mức tăng nhẹ nhờ nắm giữ tỷ trọng cao cổ phiếu ngân hàng và VIX.

Ở nhóm quỹ mở, dòng vốn đảo chiều sang trạng thái rút ròng hơn 331 tỷ đồng sau hai tháng liên tiếp hút vốn. Trong khi đó, áp lực rút vốn tại các quỹ đóng tiếp tục hạ nhiệt tháng thứ tư liên tiếp, với giá trị rút ròng giảm còn khoảng 297 tỷ đồng.

Diễn biến dòng tiền kém tích cực đi cùng với sự suy giảm hiệu suất của nhiều nhóm quỹ trong tháng 5. Sau khi tăng trưởng 2,2% trong tháng 4, nhóm quỹ cổ phiếu giảm bình quân 1,4% trong tháng 5. Có tới 70 trong số 86 quỹ ghi nhận hiệu suất âm, tập trung ở các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số VNDiamond và nhiều quỹ mở. Tuy nhiên, một số quỹ ETF theo dõi VNFINSELECT, VNX50 và Fubon FTSE Vietnam vẫn duy trì được hiệu suất dương nhờ tỷ trọng lớn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, ACB, LPB cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, PLX, VHM và GEX.

Xét trong 5 tháng đầu năm, hiệu suất của các quỹ cổ phiếu có sự phân hóa đáng kể. Có 39 trong số 69 quỹ có kết quả thấp hơn cùng kỳ năm 2025, đặc biệt là các quỹ ETF ngoại quy mô lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF, Xtrackers Vietnam ETF hay VanEck Vietnam ETF do nền so sánh cao của năm trước. Ngược lại, nhiều quỹ mở quy mô lớn lại cải thiện hiệu quả đầu tư. Nổi bật là quỹ Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG) với mức sinh lời 3,4%, đảo chiều so với mức giảm 2,1% cùng kỳ năm ngoái, nhờ tỷ trọng lớn ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup như VIC và VHM.

Đối với nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất bình quân trong tháng 5 đạt 0,42%, thấp hơn mức 0,53% của tháng trước. Một số quỹ lớn ghi nhận sự cải thiện sau hai tháng suy yếu liên tiếp, trong đó TCBF đạt mức sinh lời 0,7% - cao nhất kể từ đầu năm. Quỹ DCBF tiếp tục duy trì hiệu suất ổn định quanh mức 0,5-0,6% mỗi tháng.

Tuy nhiên, hiệu suất tích lũy của nhóm quỹ trái phiếu trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 2,48%, nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước nhưng chưa theo kịp tốc độ tăng của lãi suất tiền gửi. Trong bối cảnh lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng quốc doanh đã tăng lên khoảng 5,9%/năm, chênh lệch lợi suất giữa quỹ trái phiếu và tiền gửi ngày càng thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của kênh đầu tư này.

Trước diễn biến thị trường kém thuận lợi, nhiều quỹ cổ phiếu có xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt. Trong tháng 5, 19 trong số 37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền, đảo chiều so với xu hướng đẩy mạnh giải ngân trong tháng 4. Động thái này tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ có quy mô tài sản lớn, cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại khi thị trường điều chỉnh và dòng tiền chưa thực sự cải thiện.

Về hoạt động cơ cấu danh mục, các quỹ mua ròng mạnh nhóm ngân hàng như VPB, VCB, HDB, SHB và LPB. Trong đó, VCB là cổ phiếu được nhiều quỹ mua ròng nhất với sự tham gia của 32 quỹ. Bên cạnh đó, GEX và FPT cũng thu hút dòng vốn đáng kể từ các ETF và quỹ mở.

Ngược lại, OCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, chủ yếu do quỹ PYN Elite giảm tỷ trọng. MBB tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp, trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán đảo chiều từ mua ròng sang bán ròng, nổi bật là SHS khi PYN Elite bán ra gần 7,5 triệu cổ phiếu trong tháng 5.

Thu Hương
Từ khóa:
quỹ quỹ đầu tư quỹ trái phiếu quỹ cân bằng quỹ cổ phiếu hiệu suất đầu tư quy mô fiingroup

Bài liên quan

Hơn 232 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ thanh toán từ nay đến cuối năm

Hơn 232 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ thanh toán từ nay đến cuối năm

Minh bạch, quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành trọng tâm của bài toán nâng hạng

Minh bạch, quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành trọng tâm của bài toán nâng hạng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Dành cho bạn

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

Chứng khoán ngày 23/6: Dòng tiền trở lại, VN-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 23/6: Dòng tiền trở lại, VN-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ: 97% người nộp thuế cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ: 97% người nộp thuế cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile

Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Đọc thêm

Nới trần vốn ngắn hạn mở thêm dư địa tái định giá cổ phiếu ngân hàng

Nới trần vốn ngắn hạn mở thêm dư địa tái định giá cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Kafi, việc nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ cải thiện kết quả kinh doanh và mở ra cơ hội tái định giá đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới.
Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

(TBTCO) - Thị trường vốn không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu niềm tin. Trong khi niềm tin không thể được xây dựng nếu thiếu thông tin đáng tin cậy. Ba thập kỷ phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là hành trình mà minh bạch thông tin dần chuyển từ yêu cầu tuân thủ thành nhu cầu phát triển tự thân của doanh nghiệp.
Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng trở lại trong tuần 15/6 - 19/6 với tổng giá trị giao dịch đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với tuần trước.
Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

(TBTCO) - Dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 22/6, dòng vốn ngoại tiếp tục giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC và VHM đồng thời dẫn đầu danh sách mua ròng, đồng thời là động lực chính kéo VN-Index tăng hơn 33 điểm.
Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

Thị trường chứng khoán hôm nay (22/6) chỉ số VN-Index tăng mạnh và lấy lại phần lớn số điểm đã mất trong nhịp điều chỉnh trước đó nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế, cho thấy thị trường cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền để duy trì đà tăng.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi các hợp đồng tương lai VN30-Index đồng loạt tăng điểm chung xu hướng với chỉ số cơ sở. Đồng thời, mức tăng trội hơn đã nới rộng chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở.
Nâng cao chất lượng quản trị để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao chất lượng quản trị để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Theo bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), quản trị công ty đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường minh bạch, quản trị rủi ro và thích ứng với các yêu cầu mới về chuyển đổi số, phát triển bền vững.
Cầu nối thông tin và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Cầu nối thông tin và niềm tin trên thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Sau giai đoạn biến động mạnh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang từng bước phục hồi cùng với sự cải thiện chất lượng thông tin và niềm tin được củng cố. Trong quá trình đó, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy minh bạch và hỗ trợ thị trường phát triển bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -27.79
23/06 | -27.79 (7,472.79 -27.79 (-0.37%))
DJI +148.01
23/06 | +148.01 (51,712.71 +148.01 (+0.29%))
IXIC -351.33
23/06 | -351.33 (26,166.60 -351.33 (-1.32%))
NYA +96.48
23/06 | +96.48 (23,596.22 +96.48 (+0.41%))
XAX +37.69
23/06 | +37.69 (7,975.77 +37.69 (+0.47%))
BUK100P -6.08
23/06 | -6.08 (1,030.67 -6.08 (-0.59%))
RUT +24.64
23/06 | +24.64 (3,004.40 +24.64 (+0.83%))
VIX +2.42
23/06 | +2.42 (19.70 +2.42 (+14.01%))
FTSE -55.19
23/06 | -55.19 (10,382.66 -55.19 (-0.53%))
GDAXI -271.04
23/06 | -271.04 (24,868.65 -271.04 (-1.08%))
FCHI -59.80
23/06 | -59.80 (8,340.31 -59.80 (-0.71%))
STOXX50E -73.62
23/06 | -73.62 (6,237.70 -73.62 (-1.17%))
N100 -23.31
23/06 | -23.31 (1,902.56 -23.31 (-1.21%))
BFX -8.32
23/06 | -8.32 (5,697.51 -8.32 (-0.15%))
MOEX.ME -0.11
23/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -432.24
23/06 | -432.24 (23,336.28 -432.24 (-1.82%))
STI +1.73
23/06 | +1.73 (5,205.74 +1.73 (+0.03%))
AXJO -29.10
23/06 | -29.10 (8,787.00 -29.10 (-0.33%))
AORD -42.90
23/06 | -42.90 (8,988.30 -42.90 (-0.48%))
BSESN -893.39
23/06 | -893.39 (76,200.68 -893.39 (-1.16%))
JKSE -15.36
23/06 | -15.36 (6,101.33 -15.36 (-0.25%))
KLSE -20.92
23/06 | -20.92 (1,679.92 -20.92 (-1.23%))
NZ50 -10.28
23/06 | -10.28 (13,435.77 -10.28 (-0.08%))
KS11 -910.71
23/06 | -910.71 (8,203.84 -910.71 (-9.99%))
TWII -640.86
23/06 | -640.86 (47,100.65 -640.86 (-1.34%))
GSPTSE +144.84
23/06 | +144.84 (35,002.18 +144.84 (+0.42%))
BVSP +2,036.77
23/06 | +2,036.77 (170,370.38 +2,036.77 (+1.21%))
MXX -580.11
23/06 | -580.11 (67,125.26 -580.11 (-0.86%))
IPSA +12.09
23/06 | +12.09 (10,900.52 +12.09 (+0.11%))
MERV -13,809.75
23/06 | -13,809.75 (3,277,511.75 -13,809.75 (-0.42%))
TA125.TA -26.74
23/06 | -26.74 (4,040.41 -26.74 (-0.66%))
CASE30 -816.00
23/06 | -816.00 (51,769.70 -816.00 (-1.55%))
JN0U.JO -126.16
23/06 | -126.16 (6,725.48 -126.16 (-1.84%))
DX-Y.NYB +0.25
23/06 | +0.25 (101.27 +0.25 (+0.25%))
125904-USD-STRD -35.10
23/06 | -35.10 (2,752.06 -35.10 (-1.26%))
XDB +0.46
23/06 | +0.46 (132.52 +0.46 (+0.35%))
XDE -0.32
23/06 | -0.32 (114.28 -0.32 (-0.28%))
000001.SS -56.85
23/06 | -56.85 (4,106.25 -56.85 (-1.37%))
N225 -2,565.58
23/06 | -2,565.58 (69,788.38 -2,565.58 (-3.55%))
XDN -0.06
23/06 | -0.06 (61.90 -0.06 (-0.09%))
XDA -0.17
23/06 | -0.17 (70.03 -0.17 (-0.24%))