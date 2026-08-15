Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Thị trường trong nước

Sáng nay (15/8), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.561 đồng. Trong tuần, tỷ giá trung tâm tăng liên tiếp 4 phiên trước khi điều chỉnh giảm vào phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm tăng 98 đồng so với cuối tuần trước. Đà tăng đã thu hẹp so với mức 125 đồng của tuần liền trước, song tỷ giá trung tâm vẫn duy trì ở vùng cao. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng, lên 24.333 - 26.789 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.282,95 - 26.839,05 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng đi xuống, kết tuần ở vùng 25.900 - 25.950 VND/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán trong phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, tỷ giá USD tự do giảm khoảng 110 đồng, duy trì dưới mốc 26.000 đồng và lùi về vùng thấp nhất trong khoảng 1,5 năm qua. So với đỉnh thiết lập vào cuối tháng 3/2026, tỷ giá đã giảm tới 2.130 đồng, tương đương khoảng 8,2%. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 15/8 cho thấy, trong tuần, tỷ giá USD giảm khá mạnh tại các ngân hàng khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá USD kết tuần ở 25.920 - 26.330 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 80 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. BIDV điều chỉnh mạnh hơn, giảm 95 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống 25.930 - 26.310 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 15/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều, tỷ giá GBP là điểm sáng trong nhóm ngoại tệ khảo sát khi giữ đà tăng. Vietcombank nâng giá mua GBP thêm 86,14 đồng và giá bán thêm 89,96 đồng, lên 34.439,23 - 35.901,5 VND/GBP. Tại BIDV, tỷ giá GBP tăng nhẹ hơn, với chiều mua tăng 9 đồng và chiều bán tăng 11 đồng, lên 34.638 - 35.931 VND/GBP.

Tổng thể, xu hướng giảm chiếm ưu thế trên thị trường ngoại tệ ngân hàng trong tuần, khi USD, EUR, JPY và CNY đồng loạt đi xuống; GBP là ngoại lệ duy nhất duy trì đà tăng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - biến động hẹp giảm 0,33%, chốt tuần ở 99,63 điểm.

Doanh số bán lẻ của Mỹ gây thất vọng khi giảm 0,6% so với tháng trước, trái ngược với dự báo tăng 0,1% và mức tăng 0,2% của tháng 6. Đà giảm một phần đến từ doanh số bán hàng trực tuyến suy yếu sau khi Amazon chuyển sự kiện Prime Day từ tháng 7 sang tháng 6, bên cạnh tác động từ giá xăng giảm.

Tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ tương đối thưa thớt. Tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố vào thứ tư. Tài liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm của các thành viên Fed và những bất đồng trong định hướng chính sách tiền tệ tại cuộc họp gần nhất.

Các tín hiệu về sức khỏe tiêu dùng tiếp tục kém tích cực khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm từ 55,2 điểm xuống 51 điểm trong tháng 8. Kết quả này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu, trong khi kỳ vọng lạm phát nhìn chung vẫn ổn định.

Sau các dữ liệu trên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm - loại đặc biệt nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ - có thời điểm giảm trước khi phục hồi một phần, lên khoảng 4,17%.

Trên thị trường tiền tệ, nhà đầu tư hiện định giá khoảng 63% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12/2026.

Đồng USD theo đó chịu áp lực. Những dữ liệu kinh tế kém khả quan cũng khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn tiếp tục hạ nhiệt.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI khép lại tuần quanh vùng thấp 80 USD/thùng, dù giá ổn định hơn trong phiên thứ sáu sau một tuần biến động. Trong bối cảnh thiếu vắng các dữ liệu lớn tác động trực tiếp đến thị trường dầu, diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố được chú ý, khi lưu lượng tàu thuyền qua tuyến vận tải chiến lược này phục hồi chậm dù tuyến đường đã được tuyên bố mở cửa./.