Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.376 USD/ounce, tăng hơn 10 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đi lên vào cuối phiên giao dịch ngày thứ sáu tại Mỹ, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 giảm. Diễn biến này phần nào lấn át áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao khi giá dầu tăng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Thị trường hiện chịu tác động đan xen từ các tín hiệu kinh tế Mỹ và nguy cơ lạm phát liên quan đến giá năng lượng. Doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến, cùng với CPI tháng 7 hạ nhiệt, đã khiến xác suất thị trường định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống khoảng 29%, từ mức khoảng 34% trước đó.

Sự điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ đã hỗ trợ giá vàng thông qua diễn biến của đồng USD. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn kết thúc phiên quanh mức 4,7% trong bối cảnh giá dầu thô tăng. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới các báo cáo việc làm và lạm phát tháng 8, những dữ liệu quan trọng dự kiến được công bố trước cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 9.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới có thể tiếp tục biến động khi thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong ngắn hạn, đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn là những yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến của kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.448 USD/ounce được xem là ngưỡng cản đáng chú ý của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.575 USD/ounce và 4.666 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4.332 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về các vùng hỗ trợ quanh 4.262 USD/ounce và 4.205 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên 140,7 – 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn tăng lên 140,7 - 144,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 500.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng niêm yết ở mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 15/8. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 14/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về 140,2 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 140 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giảm về 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng niêm yết ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 139,7 - 143,2 triệu đồng/lượng./.