Chứng khoán

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
11:47 | 15/08/2026
(TBTCO) - Do khai sai dẫn đến thiếu thuế và lập hóa đơn không đúng thời điểm, Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2,02 tỷ đồng tiền truy thu, tiền phạt và chậm nộp.
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Hơn 2 tỷ đồng xử phạt về thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã Ck: DHT), với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 2,02 tỷ đồng.

Theo quyết định, Dược phẩm Hà Tây có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tại các kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2024 và một số tháng của năm 2025, cùng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2024 và 2025. Công ty cũng khấu trừ, kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của người lao động tại kỳ kê khai tháng 12/2024 và tháng 12/2025; đồng thời lập 3 hóa đơn không đúng thời điểm dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2026 của Dược phẩm Hà Tây. Nguồn: BCTC.

Với các vi phạm trên, Dược phẩm Hà Tây bị phạt tổng cộng hơn 330,6 triệu đồng. Trong đó, mức phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT và TNDN là hơn 298,7 triệu đồng; phạt hơn 13,9 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế TNCN. Công ty còn bị phạt 18 triệu đồng do lập 3 hóa đơn không đúng thời điểm, tương ứng 6 triệu đồng/hóa đơn.

Bên cạnh tiền phạt, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, số thuế GTGT còn thiếu là hơn 101,3 triệu đồng; thuế TNDN hơn 1,3 tỷ đồng, gồm gần 566,7 triệu đồng của năm 2024 và hơn 825,6 triệu đồng của năm 2025; thuế TNCN gần 69,6 triệu đồng, gồm hơn 35,3 triệu đồng của năm 2024 và hơn 34,3 triệu đồng của năm 2025.

Dược phẩm Hà Tây đồng thời phải nộp hơn 128,3 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, gồm hơn 7,4 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT, hơn 113 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN và hơn 7,8 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNCN.

Khoản tiền chậm nộp trên được tính đến hết ngày 31/7/2026. Từ ngày 1/8/2026 đến thời điểm hoàn thành nghĩa vụ, Dược phẩm Hà Tây phải tiếp tục tự tính và nộp tiền chậm nộp phát sinh theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp Dược phẩm Hà Tây phải nộp là hơn 2,02 tỷ đồng, tương ứng 2.022.326.318 đồng. Quyết định cũng nêu doanh nghiệp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Lợi nhuận giảm, cổ phiếu chạm đáy năm

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần quý II/2026 đạt 575,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng lên 524,6 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt 51,3 tỷ đồng, tăng 0,4%.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 64,1% xuống 3,4 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay còn 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 18% xuống 4,6 tỷ đồng, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 84,1% còn 343 triệu đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng tăng 32,8% lên 11,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,4% lên 29,7 tỷ đồng.

Sau khi ghi nhận thêm 2,7 tỷ đồng lợi nhuận khác và thực hiện nghĩa vụ thuế, Dược phẩm Hà Tây báo lãi sau thuế quý II đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.144,7 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng 9,5% lên 1.054,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 16% xuống 90,1 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, chi phí tài chính giảm 50,7% xuống 6,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,7% còn 53,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 50,9% lên 23,7 tỷ đồng, trong khi phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 80% xuống 996 triệu đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 25,7 tỷ đồng, giảm 43,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,4 tỷ đồng, giảm 45,4% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Dược phẩm Hà Tây đạt 1.723,2 tỷ đồng, giảm 10,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 23,1% xuống 689,6 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho giảm 28,5% còn 366,9 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 23,2% xuống 64,8 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 33% còn 102,5 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5,9% lên 154,5 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt 1.033,6 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm và chiếm 60% tổng tài sản. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 822 tỷ đồng, còn tài sản cố định đạt 163,7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 6 giảm 27,8% so với đầu năm, xuống 592,2 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 31,1% còn 505,7 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 250 tỷ đồng xuống 160,6 tỷ đồng. Nợ dài hạn ở mức 86,6 tỷ đồng, với dư nợ vay dài hạn 83,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 1,8% lên 1.131 tỷ đồng, tương đương 65,6% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 155,1 tỷ đồng, tăng 40,5% so với đầu năm, còn vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 905,8 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 14/8, cổ phiếu DHT đóng cửa ở mức 55.700 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong vòng một năm qua. Trước đó, mã này từng đạt mức cao nhất 80.400 đồng/cổ phiếu. So với một năm trước, thị giá DHT đã giảm 30,7%. Với hơn 90,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Dược phẩm Hà Tây hiện đạt khoảng 5.044 tỷ đồng./.

Thu Hương
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dược phẩm hà tây xử phạt vể thuế dht khai sai thuế chậm nộp thuế kết quả kinh doanh lợi nhuận giảm cổ phiếu chạm đáy

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