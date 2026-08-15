Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Cà phê Robusta chịu sức ép từ nguồn cung Việt Nam

Trên thị trường, hai mặt hàng cà phê diễn biến trái chiều. Giá cà phê Robusta chịu áp lực điều chỉnh do nguồn cung từ Việt Nam dồi dào, trong khi giá Arabica tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần do lo ngại khả năng gián đoạn nguồn cung tại Colombia.

Tại thị trường kỳ hạn thế giới ngày 13/8, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 9 giảm 0,34%, xuống còn 3.769 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao tháng 9 tăng 1,3%, lên 7.402 USD/tấn.

Đối với Robusta, nguồn cung từ Việt Nam tiếp tục gây sức ép lên giá. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, hoạt động xuất khẩu trong tháng 7 đã có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,46 triệu bao, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026, tổng lượng xuất khẩu đạt 26,34 triệu bao, tăng trưởng 23,9%.

Hiện giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.800 - 97.500 đồng/kg. Ảnh: An Thư

Động lực chính thúc đẩy sự gia tăng này đến từ thị trường Liên minh châu Âu (EU). Các doanh nghiệp tại Đức, Italy và Tây Ban Nha đang đẩy mạnh việc nhập khẩu cà phê Việt Nam nhằm tích trữ trước khi Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay. Ngoài ra, các thị trường mới nổi như Trung Quốc cũng ghi nhận sức mua ổn định đối với các sản phẩm cà phê từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, diễn biến tồn kho trên Sở giao dịch ICE cũng cho thấy sự phân hóa giữa hai mặt hàng. Tính đến phiên thứ Ba, tồn kho Robusta tăng lên mức cao nhất trong gần 5 tháng, đạt hơn 4.350 lô, tương đương 43.520 tấn. Trong khi đó, tồn kho Arabica tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm, chỉ còn 241.840 bao.

Thị trường cà phê kỳ vọng giữ xu hướng tích cực Các chuyên gia cho rằng, ngoài tác động từ xu hướng tăng của thị trường thế giới, nguồn cung trong nước đang khá hạn chế khi lượng tồn kho tại nông dân và đại lý giảm mạnh. Nếu nguồn cung từ Brazil tiếp tục gặp khó khăn và tồn kho trên các sàn quốc tế duy trì ở mức thấp, thị trường cà phê được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ xu hướng tích cực trong thời gian tới.

Đối với cà phê Arabica, giá tăng trong bối cảnh thị trường lo ngại trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại Colombia hôm thứ Hai có thể ảnh hưởng đến nguồn cung từ quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ hai thế giới.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi hãng vận tải biển Maersk cho biết cảng Buenaventura, đầu mối xuất khẩu cà phê lớn của Colombia, đã phải tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, việc phong tỏa một số tuyến đường và hạn chế giao thông sau động đất cũng được cảnh báo có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh diễn biến tại Colombia, giá cà phê Arabica tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tình hình xuất khẩu kém tích cực của Brazil. Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 7 đạt hơn 3 triệu bao loại 60 kg, tính chung tất cả các loại, tăng 9,9% so với cùng kỳ niên vụ trước, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Các quỹ đầu tư chuyển hướng dòng vốn vào mặt hàng cà phê

Còn tại thị trường trong nước, niên vụ cà phê 2026 - 2027 của Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 10, nhưng cà phê từ vụ thu hoạch mới dự kiến phải đến tháng 11 mới được đưa ra thị trường. Một số doanh nghiệp cho biết thời tiết tại Tây Nguyên đang diễn biến đan xen, khi một số khu vực xuất hiện khô hạn đúng vào giai đoạn cây cà phê cần đủ nước để quả tiếp tục lớn và chín.

Giá cà phê ngày 13/8 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.800 - 97.500 đồng/kg. So với ngày 1/7/2026, giá cà phê tăng từ 8.000 - 8.200 đồng/kg.

Đánh giá về thị trường cà phê thời gian tới, ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) cho rằng, ngoài các yếu tố mùa vụ, thời tiết, đặc biệt là El Nino thì sự tác động từ căng thẳng quân sự khu vực Trung Đông và “cuộc chơi” của giới đầu cơ tài chính quốc tế là khá rõ. Khi giá xăng dầu và vàng giảm, các quỹ đầu tư quốc tế đang chuyển hướng dòng vốn vào mặt hàng cà phê, loại hàng hóa này được dự báo sẽ thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian tới vì El Nino.

Ngoài ra, giai đoạn từ đầu năm, giá cà phê thế giới giảm sâu do nguồn cung tăng nên tình trạng mua bán khống trên 2 sàn quốc tế khá phổ biến và giờ là lúc thị trường cần có hàng thật để bù vào, điều này cũng góp phần khiến cà phê tăng giá.

Còn theo ông Quách Văn Luận - Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Saigon Futures, trong ngắn hạn, giá cà phê đang chịu sức ép từ việc Sở ICE nâng yêu cầu ký quỹ, đồng USD mạnh lên và điều kiện thu hoạch thuận lợi tại Brazil. Tuy nhiên, lượng tồn kho Arabica trên Sở ICE giảm sâu vẫn là yếu tố phần nào hạn chế đà đi xuống của giá.

Về chính sách thuế quan, thị trường cà phê Brazil đón nhận thông tin tích cực khi phần lớn các mặt hàng cà phê của nước này, bao gồm cả cà phê hòa tan, đã được loại trừ khỏi mức thuế đề xuất 25% của chính quyền Mỹ với hàng nhập khẩu từ Brazil thuộc diện điều tra theo Mục 301.