Ngày 14/8: Giá cao su thế giới diễn biến tích cực

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Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 15,1 Yên tương đương 3,49% lên 447,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 3 Yên, tương đương 0,71% lên 426 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 đi ngang 88,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE), giá cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 95 Nhân dân tệ (0,56%) lên 17.025 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 9 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 310 Nhân dân tệ, tương đương 2,36%, lên 13.420 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su tháng 10 giao dịch ở mức 220,5 US cent/kg, tăng 0,3%.

Thị trường cao su đang xuất hiện những thay đổi có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung trong những năm tới. Tại Indonesia, nông dân tiếp tục chuyển đất cao su sang cọ dầu do lợi nhuận và dòng tiền hấp dẫn hơn.

Tại Thái Lan, kế hoạch giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho các hãng ô tô đặt cơ sở sản xuất trong nước nhằm tăng sử dụng linh kiện, nguyên liệu nội địa có thể hỗ trợ nhu cầu cao su từ ngành lốp và ô tô.

Trong khi đó, Malaysia lại đối mặt bài toán thiếu nguồn cung dù sở hữu hơn 1 triệu ha cao su. Năm 2024, nước này chỉ sản xuất 386.512 tấn cao su tự nhiên, phần lớn đến từ các hộ tiểu điền.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không biến động so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, trong khi giá cao su thế giới được hỗ trợ bởi diễn biến tăng của giá dầu, thị trường trong nước vẫn duy trì ổn định. Thời gian tới, giá cao su được dự báo tiếp tục chịu tác động từ biến động giá dầu, triển vọng nguồn cung tại Trung Đông và nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc./.