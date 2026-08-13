Thị trường

Việt Nam - New Zealand thúc đẩy thương mại, hướng tới kim ngạch 3 tỷ USD

14:40 | 13/08/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay thống nhất tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy nhanh mở cửa thị trường nông sản, thúc đẩy đầu tư và thương mại số, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 3 tỷ USD.
aa

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương), sáng 13/8/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tham gia đoàn thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tái khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand đã và đang phát triển rất tốt đẹp, đi vào chiều sâu và thực chất. Hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung và gắn kết chặt chẽ cả trên phương diện song phương lẫn các khuôn khổ đa phương khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đối mặt nhiều khó khăn cùng với các bất ổn địa chính trị, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương, cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu và chuỗi cung ứng khu vực, thúc đẩy kim ngạch song phương sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Việt Nam - New Zealand thúc đẩy thương mại, hướng tới kim ngạch 3 tỷ USD
Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cung cấp.

Để thúc đẩy trao đổi thương mại, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị New Zealand cùng phối hợp chặt chẽ triển khai các giải pháp như: đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm; thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư hai chiều, trong đó khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam; mở rộng quy mô hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, phần mềm của Việt Nam với thị trường New Zealand; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trong hợp tác đa phương, triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với New Zealand đạt 845 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 400 triệu USD, tăng 19%; nhập khẩu của Việt Nam đạt 445 triệu USD, tăng 11%.

Bộ trưởng Todd McClay đánh giá cao và nhất trí với đề xuất của Việt Nam. Đối với việc mở cửa thị trường các sản phẩm nông thủy hải sản, Bộ trưởng Todd McClay cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan của New Zealand để phối hợp cùng thúc đẩy quá trình này.

Đối với hợp tác đa phương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị phía New Zealand ủng hộ để Việt Nam hoàn thành năm Chủ tịch CPTPP một cách thành công, hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật từ New Zealand trong quá trình chuẩn bị năm APEC 2027.

Việt Nam đánh giá cao các đóng góp của New Zealand trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về đo lường thương mại hàng hóa môi trường và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng xanh của APEC.

Tại cuộc làm việc, hai Bộ trưởng cũng trao đổi về hợp tác trong các khuôn khổ đa phương. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị New Zealand ủng hộ Việt Nam hoàn thành thành công và hiệu quả vai trò Chủ tịch CPTPP, hướng tới mang lại lợi ích cho các thành viên.

Việt Nam đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật từ New Zealand trong quá trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của New Zealand trong thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về đo lường thương mại hàng hóa môi trường và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng xanh của APEC.

Đáp lại đề nghị của Việt Nam, Bộ trưởng Todd McClay nhất trí ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP và khẳng định sẵn sàng chia sẻ những nội dung Việt Nam cần New Zealand hỗ trợ.

Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng gửi lời mời và mong muốn sớm được đón Bộ trưởng Todd McClay tại Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Việt Nam.
Diệu Hoa
Từ khóa:
Việt Nam - New Zealand thương mại

Bài liên quan

Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand đi vào chiều sâu

Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand đi vào chiều sâu

Tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - New Zealand

Tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - New Zealand

Thương mại Việt Nam - Australia tăng mạnh

Thương mại Việt Nam - Australia tăng mạnh

Dành cho bạn

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Đọc thêm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng, bạc, thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, rửa tiền, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật.
Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam: Doanh nghiệp cần siết kiểm soát an toàn thực phẩm

EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam: Doanh nghiệp cần siết kiểm soát an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Trước một số cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) đối với thực phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát quy định về ghi nhãn, chất gây dị ứng, thành phần, dư lượng, vi sinh vật, chiếu xạ và bao bì tiếp xúc thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.
Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới "giằng co" quanh 65 USD/ounce

Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới "giằng co" quanh 65 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (13/8) tiếp đà giảm nhẹ. Trong khi đó, giá bạc thế giới "giằng co" trước ngưỡng cản 65 USD/ounce, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.
Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/8) quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp, với mức điều chỉnh 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm về khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (13/8) tiếp tục đi xuống trên cả 3 miền. Sau chuỗi giảm kéo dài, toàn bộ thị trường đã xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.
Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (13/8) tiếp tục duy trì đà tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 9 trên sàn SHFF tăng 0,32%, sàn SGX tăng 0,68%. Đà tăng trên 2 sàn cho thấy tâm lý các nhà giao dịch trên thị trường cao su đang cải thiện rõ rệt. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (13/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng, trong khi giá lúa ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng