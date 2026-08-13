Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 17 dự án luật, nghị quyết trước ngày 20/8

Hà Phương

Hà Phương

10:48 | 13/08/2026
(TBTCO) - Trong 17 dự án luật, nghị quyết được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước ngày 20/8/2026 để gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, có 6 dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì.
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Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu của 17 dự án luật, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ trước 20/8/2026 để gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Các dự án luật, nghị quyết phải hoàn thành trước 20/8/2026 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi)

Trong danh sách còn có: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật An ninh dữ liệu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

6 hồ sơ dự án luật Bộ Tài chính được giao chuẩn bị gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Trưng mua, trưng dụng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Luật Đầu tư và các luật có liên quan (Bộ Tài chính chuẩn bị).

Các dự án luật, nghị quyết trên sẽ được Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (Phiên thứ nhất) vào ngày 18/8/2026./.

Hà Phương
Từ khóa:
dự án luật bộ tài chính Hoàn thiện hồ sơ ủy ban thường vụ quốc hội

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