Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với kiều bào ở nước ngoài, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn, xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến sự ấm áp của tình quê hương, nghĩa đồng bào từ quê nhà đến với bà con kiều bào.

Báo cáo tình hình hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 15.000 người, hội nhập tốt với sở tại, luôn tích cực gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - New Zealand. Các hội, đoàn người Việt đã được thành lập tại tất cả các thành phố lớn của New Zealand. Các hội sinh viên Việt Nam hoạt động sôi nổi, tích cực.

Đáng chú ý, gần đây, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand đã được thành lập vì người Việt, của người Việt và cho người Việt, kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, hội nhập và cùng phát triển.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, tin tưởng vào những quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây, khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn, quê hương, góp phần gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa Việt, truyền thống tốt đẹp của dân tộc với bạn bè New Zealand và quốc tế; cùng chung tay thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và New Zealand đã có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ phát triển ngày càng tốt đẹp. Hai nước đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025, thể hiện mức độ tin cậy cao, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Chuyến thăm lần này được thực hiện với mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai bên sẽ cùng nhau trao đổi, ký kết trên nhiều trụ cột hợp tác; chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có lợi thế. New Zealand là quốc gia mạnh về biển; Việt Nam có lợi thế về biển và đang hướng tới xây dựng quốc gia mạnh về biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển cao với chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trở lên, thúc đẩy phát triển mọi mặt để trở thành nước có thu nhập cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng có chất lượng cao hơn.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc và đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu rất thành công, được nhân dân ủng hộ. Các địa phương đang tích cực phát huy nội lực với không gian phát triển mới; bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn và tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động với mục tiêu quản trị xã hội ngày càng tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của mọi người dân. Nhiều nghị quyết chiến lược và các chính sách về kinh tế - xã hội cũng đã được ban hành nhằm tạo ra những đột phá, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026), trong đó nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận gắn bó hữu cơ, không thể chia cắt của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một nguồn lực chiến lược để phát triển đất nước.

Gửi lời thăm hỏi thân tình tới bà con người Việt Nam ở New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương cộng đồng và các hội, đoàn của người Việt ở New Zealand đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, rất đáng hoan nghênh. Bà con là những đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế; mong bà con tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, nêu cao lòng tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương, tiếp tục đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của quê hương, đất nước.

Cộng đồng luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng về quê hương, đồng thời tích cực đóng góp, trở thành nhân tố rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand./.