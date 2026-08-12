Chiều ngày 12/8, Cục Hải quan cho biết, vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp với quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng Hải quan phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng phát hiện tại cảng Quy Nhơn (Gia Lai), qua đó thu giữ hơn 1,2 tấn ngà voi và xương động vật quý hiếm được cất giấu tinh vi trong các container nhập khẩu từ châu Phi.

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật. Ảnh: Cục HQ

Cụ thể, lô hàng gồm 3 container cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7/2026, được doanh nghiệp khai báo là gỗ xẻ nhập khẩu từ châu Phi. Qua phân tích thông tin và đánh giá rủi ro, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã xác định lô hàng có dấu hiệu bất thường, từ đó chủ trì triển khai các biện pháp giám sát, xác minh và kiểm soát theo quy định.

Cán bộ hải quan kiểm kê tang vật. Ảnh: Cục HQ

Từ ngày 6 - 8/8, lực lượng Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét toàn bộ lô hàng.

Kết quả kiểm tra phát hiện, thu giữ 1.193 kg ngà voi cùng 79,3 kg xương động vật được cất giấu trong các container. Kết quả giám định xác định số ngà thu giữ thuộc họ Voi (Elephantidae), còn các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae), đều là những loài nằm trong các phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong nhiều năm gần đây, đồng thời là vụ việc lớn đầu tiên bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn. Kết quả này tiếp tục cho thấy hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro, thu thập thông tin và kiểm soát hải quan, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan với các đơn vị chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu và tội phạm về động vật hoang dã.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, ngày 10/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.