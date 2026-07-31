Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn buôn lậu thuốc lá

Song Linh

Song Linh

[email protected]
22:34 | 31/07/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan Việt Nam và Cục Quản lý độc quyền thuốc lá Trung Quốc thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, giám sát các địa bàn trọng điểm và phối hợp ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan để buôn lậu thuốc lá xuyên biên giới.
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Đại diện Cục Hải quan, ngày 30/7, tại Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn có cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Cục Quản lý độc quyền thuốc lá Trung Quốc do Phó Cục trưởng Lưu Tam Giang dẫn đầu nhằm thúc đẩy hợp tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn buôn lậu thuốc lá
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HQ

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Hải quan Việt Nam khẳng định, phòng, chống buôn lậu thuốc lá là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm giữa cơ quan Hải quan hai nước. Đại diện Cục Hải quan Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm và làm việc đầu tiên của đoàn Cục Quản lý độc quyền thuốc lá Trung Quốc tới Cục Hải quan, coi đây là cơ hội mở rộng hợp tác trong đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm thuốc lá.

Đại diện Cục Quản lý độc quyền thuốc lá Trung Quốc, ông Lưu Tam Giang cho rằng, cần sớm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Ông cũng chỉ ra những thách thức mới khi tội phạm liên quan đến thuốc lá ngày càng mang tính xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng, trong khi hoạt động sản xuất, tiêu thụ thuốc lá giả có quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giám sát tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế thông thoáng trong hoạt động tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan và các loại hình logistics để thực hiện hành vi buôn lậu thuốc lá xuyên biên giới.

Tại cuộc làm việc, đại diện Cục Hải quan Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực nhận diện sản phẩm thuốc lá chính hãng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thuốc lá giả và tăng cường kết nối giữa Cục Hải quan với các đại diện chủ thể quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm thuốc lá Trung Quốc tại Việt Nam.

Theo Cục Hải quan, buổi làm việc sẽ tạo nền tảng để hai bên thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn trong trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá trong bối cảnh phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng phức tạp, xuyên biên giới.
Song Linh
Từ khóa:
hợp tác hải quan buôn lậu thuốc lá thuốc lá xuyên biên giới phòng chống buôn lậu cơ chế tạm nhập tái xuất

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