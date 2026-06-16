Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối thực chất trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII

Cục Hải quan cho biết, Hội nghị do Hải quan Trung Quốc, Văn phòng Liên lạc Tình báo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO A/P) và Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CHQ

Chiến dịch Con rồng Mê Kông do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng từ năm 2018 với sự hỗ trợ của RILO A/P và UNODC. Sau 8 giai đoạn triển khai liên tục, sáng kiến này đã phát triển từ cơ chế hợp tác song phương thành một cơ chế hợp tác đa phương có uy tín, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Những kết quả đạt được của Chiến dịch đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần nâng cao năng lực quản lý biên giới, tăng cường an ninh, an toàn khu vực. Đáng chú ý, Chiến dịch Con rồng Mê Kông đã ba lần được đề cập trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Tại hội nghị, đoàn Hải quan Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên thảo luận chuyên đề, chia sẻ tình hình, kết quả đấu tranh, kinh nghiệm thực tiễn cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động vật hoang dã xuyên biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Hải quan Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi, không một quốc gia hay cơ quan đơn lẻ nào có thể tự mình ứng phó hiệu quả.

Việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động thông qua Chiến dịch Con rồng Mê Kông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, đồng thời thể hiện trách nhiệm chung trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ đa dạng sinh học và hướng tới phát triển bền vững.

Tại hội nghị các đại biểu đã rà soát kết quả triển khai OMD VIII trong nửa đầu chiến dịch, cập nhật tình hình tội phạm ma túy, tiền chất ma túy và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã; trao đổi về các xu hướng mới nổi, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia cũng như chia sẻ nhiều vụ việc điển hình và kinh nghiệm thực thi.

Theo số liệu sơ bộ được cập nhật tại hội nghị, sau gần hai tháng triển khai (từ ngày 15/4 đến 8/6/2026), OMD VIII đã ghi nhận 927 vụ việc do các cơ quan thành viên phát hiện và xử lý. Trong đó có 839 vụ việc liên quan đến ma túy, 21 vụ việc liên quan đến tiền chất, 47 vụ việc về động, thực vật hoang dã và 20 vụ việc khác liên quan đến vũ khí, thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Tổng khối lượng ma túy bị thu giữ đạt khoảng 6,33 tấn cùng hơn 252.000 đơn vị ma túy dạng viên, gói; khoảng 400 kg tiền chất và hơn 71.000 đơn vị dạng hộp, chai; cùng khoảng 20,7 tấn và hơn 2.000 cá thể, mẫu vật động, thực vật hoang dã. Các vụ bắt giữ tập trung chủ yếu vào ma túy tổng hợp, cần sa, cocaine, opioid và các chất hướng thần mới (NPS).