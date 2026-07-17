Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Alibaba đánh giá cao những kết quả cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan hợp tác với Alibaba trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh: CHQ

Đại diện Alibaba giới thiệu về hệ sinh thái thương mại điện tử của Tập đoàn, trong đó có nền tảng Lazada đang hoạt động tại Việt Nam. Theo Alibaba, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Lazada và các đối tác liên quan để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, phía Alibaba đã chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với cơ quan Hải quan Trung Quốc trong quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời trao đổi một số mô hình, giải pháp thực tiễn có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý lĩnh vực này tại Việt Nam.

Về phía Hải quan Việt Nam, việc tăng cường trao đổi với các tập đoàn thương mại điện tử lớn được xem là một trong những kênh quan trọng để cập nhật xu hướng phát triển của thương mại số, nghiên cứu các mô hình quản lý tiên tiến, qua đó xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với thực tiễn, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước./.