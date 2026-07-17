Doanh nghiệp

Hải quan hợp tác với Alibaba trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới

Song Linh

Song Linh

[email protected]
06:26 | 17/07/2026
(TBTCO) - Ngày 16/7, Hải quan Việt Nam làm việc với Tập đoàn Alibaba để trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong quản lý và tạo thuận lợi đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý hải quan.
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Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Alibaba đánh giá cao những kết quả cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan hợp tác với Alibaba trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới
Hải quan hợp tác với Alibaba trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh: CHQ

Đại diện Alibaba giới thiệu về hệ sinh thái thương mại điện tử của Tập đoàn, trong đó có nền tảng Lazada đang hoạt động tại Việt Nam. Theo Alibaba, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Lazada và các đối tác liên quan để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, phía Alibaba đã chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với cơ quan Hải quan Trung Quốc trong quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời trao đổi một số mô hình, giải pháp thực tiễn có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý lĩnh vực này tại Việt Nam.

Về phía Hải quan Việt Nam, việc tăng cường trao đổi với các tập đoàn thương mại điện tử lớn được xem là một trong những kênh quan trọng để cập nhật xu hướng phát triển của thương mại số, nghiên cứu các mô hình quản lý tiên tiến, qua đó xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với thực tiễn, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước./.

Theo Cục Hải quan, buổi làm việc góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Hải quan Việt Nam với Tập đoàn Alibaba, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của thương mại điện tử xuyên biên giới và xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.
Song Linh
Từ khóa:
hải quan việt nam thương mại điện tử thương mại xuyên biên cải cách thủ tục hải quan nền tảng Lazada Việt

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