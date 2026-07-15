Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

Chiều 14/7, Chi cục Hải quan khu vực XIV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong bối cảnh địa bàn quản lý rộng, lực lượng phân tán nhưng vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tạo thuận lợi thương mại, quản lý hải quan và thu ngân sách nhà nước.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng ghi nhận, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức đối thoại, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt, trong thời điểm nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu xảy ra ùn tắc, nhiều cán bộ hải quan đã làm việc liên tục đến tận đêm để hỗ trợ doanh nghiệp thông quan, góp phần giảm ùn ứ hàng hóa.

Báo cáo tại hội nghị thể hiện rõ các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm. Đến ngày 30/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV thu ngân sách nhà nước đạt 545,54 tỷ đồng, bằng 83,42% dự toán được giao, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu cả năm.

Cùng với kết quả thu ngân sách, hoạt động thông quan hàng hóa tiếp tục được duy trì thông suốt. Trong nửa đầu năm, Chi cục đã làm thủ tục hải quan cho 797 doanh nghiệp, tăng 14,68% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tờ khai đạt 54.189 tờ, tăng 26,08%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,584 tỷ USD, tăng 14,64% so với cùng kỳ và hoàn thành 61,43% chỉ tiêu năm.

Đơn vị cũng triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã tiếp nhận 1.676 hồ sơ, trong đó giải quyết 1.649 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98%.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý 42 vụ việc, đạt 93,3% chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Hải quan, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan và xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa./.