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Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:00 | 14/07/2026
(TBTCO) - Sáng 14/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.225 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY giảm 0,09% xuống 101,22 điểm. Thị trường chuyển trọng tâm sang rủi ro lạm phát trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, còn lo ngại về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá tạm lắng.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 14/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.225 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.963,75 - 26.486,25 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.450 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD đồng loạt giảm cả hai chiều, trái chiều với xu hướng tăng của tỷ giá trung tâm. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.050 - 26.460 VND/USD (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 10 đồng và chiều bán giảm 10 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 26.080 - 26.460 VND/USD, chiều mua giảm 10 đồng, chiều bán giảm 10 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 13/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.125,1 - 30.660,6 VND/EUR (mua vào - bán ra), trong đó chiều mua giảm 175 đồng và chiều bán giảm 184,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 29.540 - 30.972 VND/EUR, với chiều mua giảm 1 đồng và chiều bán giảm 1 đồng.

Đối với GBP, Vietcombank niêm yết ở mức 34.236,9 - 35.690,3 VND/GBP (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 128,3 đồng, chiều bán giảm 133,7 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết 34.565 - 35.850 VND/GBP, chiều mua giảm 62 đồng và chiều bán giảm 70 đồng.

Đối với CNY, Vietcombank niêm yết ở mức 3.774,2 - 3.934,4 VND/CNY (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 5 đồng, chiều bán giảm 5,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 3.799 - 3.944 VND/CNY, cả chiều mua và chiều bán cùng giảm 3 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,09% xuống 101,22 điểm.

Đồng USD giao dịch biến động tuần qua, song vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ, đưa chỉ số DXY dao động quanh mốc 101 điểm. Diễn biến này chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng tăng.

Trong bối cảnh đó, thị trường tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát, trong khi những lo ngại về khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối tạm thời lùi xuống hàng thứ yếu.

Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao cũng góp phần hỗ trợ đồng USD.

Việc công bố Biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hầu như không tạo bất ngờ khi nội dung phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Do lập trường cứng rắn của Fed đã được phản ánh từ trước, phản ứng của đồng USD sau khi biên bản được công bố khá hạn chế.

Theo đó, Fed tiếp tục củng cố thông điệp duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn thông qua phát biểu của các quan chức, biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 và báo cáo chính sách tiền tệ bán niên.

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 cho thấy, các nhà hoạch định chính sách vẫn xem lạm phát là rủi ro lớn nhất. Một số thành viên cảnh báo, đầu tư vào AI, các biện pháp thuế quan và căng thẳng tại Trung Đông có thể khiến áp lực giá kéo dài hơn dự kiến.

Mặc dù Fed nhất trí giữ nguyên lãi suất, một số quan chức cho rằng, việc tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn có thể cần thiết nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng, qua đó cho thấy, ngưỡng để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vẫn còn khá cao.

Thông điệp này cũng được lặp lại trong báo cáo chính sách tiền tệ bán niên của Fed. Báo cáo cho biết, lạm phát tăng trở lại do tác động của thuế quan, xung đột tại Trung Đông và sự bùng nổ đầu tư vào AI, nhưng kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được giữ ổn định quanh mục tiêu 2%.

Fed cũng đánh giá hoạt động kinh tế và thị trường lao động của Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt dù bất ổn gia tăng, trong khi điều kiện tín dụng còn thắt chặt và thị trường nhà ở tiếp tục trầm lắng. Ngân hàng trung ương kết luận hệ thống tài chính Mỹ vẫn an toàn và có khả năng chống chịu trước các cú sốc./.

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Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80