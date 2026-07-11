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Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Tùng Linh

Tùng Linh

21:32 | 11/07/2026
Thanh khoản trên thị trường chứng khoán tiếp tục nằm trong vùng thấp nhất nhiều tháng. Điểm sáng hiếm hoi về giao dịch lại đến từ cổ phiếu PNJ, nhưng chủ yếu xuất phát từ áp lực bán sau sự cố liên quan đến cựu giám đốc công ty con P-Lab.
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Dòng tiền rơi vào vùng trũng

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch 6/7-10/7 với thêm một tuần điều chỉnh, nối dài nhịp suy yếu từ cuối tháng 6. VN-Index thiếu động lực bứt phá khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa, trong khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. Đóng cửa tuần qua, VN-Index giảm -1,81% về mức 1.828,34 điểm, dưới kháng cự quanh 1.850 điểm. VN30-Index cũng giảm -1,58% về mức 1.970,82 điểm, bỏ khá xa ngưỡng cự tâm lý 2.000 điểm.

Đáng chú ý hơn là câu chuyện thanh khoản. Theo thống kê, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường tiếp tục lùi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026. So với giai đoạn sôi động cuối năm 2025 khi thanh khoản thường xuyên vượt 30.000-40.000 tỷ đồng mỗi phiên, giá trị giao dịch mỗi phiên hiện chỉ còn dao động quanh vùng trên dưới 17.000 tỷ đồng.

Sau giai đoạn bùng nổ cuối năm ngoái, quy mô giao dịch liên tục thu hẹp trong nửa đầu năm 2026. Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, tình trạng thanh khoản cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng nhiều phiên liên tiếp.

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới
Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong các tháng gần đây - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Trong bối cảnh thanh khoản chung suy giảm, PNJ trở thành điểm nhấn hiếm hoi về giao dịch. Sau ba phiên liên tiếp xuất hiện dư bán sàn với khối lượng lớn do tác động từ sự cố liên quan đến cựu giám đốc công ty con P-Lab, thanh khoản của PNJ tăng vọt trong nửa cuối tuần khi lực cầu mới hấp thụ nguồn cung cổ phiếu từ bên bán. Trong khi đó, nhóm quỹ thuộc VinaCapital cho biết đến ngày 8/7 đã không còn là cổ đông lớn. Các quỹ đầu tư do VinaCapital quản lý đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%.

PNJ cũng là tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong tuần này. Top 5 cổ phiếu dẫn đầu về giá trị bán ròng tuần này lần lượt là MSN, VIC, VHM, PNJ và VPB. Tính chung, khối ngoại bán ròng hơn 2.478 tỷ đồng trong tuần qua, thấp hơn mức hơn 3.000 tỷ đồng của tuần trước nhưng vẫn nối dài chuỗi bán ròng đã kéo dài sang tuần thứ 17.

Một số cổ phiếu được giải ngân nhưng giá trị tương đối khiêm tốn. VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 434 tỷ đồng, tiếp theo là MCH và MBB. Ở chiều ngược lại, MSN, VIC và VHM là ba cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nhất.

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới
Top cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng trong tuần 6/7-10/7 - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Chờ tín hiệu từ kết quả kinh doanh và diễn biến thế giới

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm lý thị trường nhiều khả năng vẫn chịu ảnh hưởng bởi cả yếu tố trong nước lẫn quốc tế. Ở trong nước, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II sẽ bắt đầu và được kỳ vọng trở thành chất xúc tác quan trọng nhất đối với dòng tiền. Sau giai đoạn thị trường chủ yếu giao dịch theo các yếu tố vĩ mô và nhóm cổ phiếu trụ, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là căn cứ để dòng tiền phân hóa mạnh hơn giữa các nhóm ngành.

Tâm điểm được giới đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý tiếp tục là diễn biến tại Trung Đông. Nhà đầu tư sẽ theo dõi các bước đi mới trong quan hệ Mỹ - Iran sau khi căng thẳng quân sự leo thang trở lại, cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Cùng đó, tuần tới cũng đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa công bố lợi nhuận quý II tại Mỹ với hàng loạt ngân hàng lớn. Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh có cuộc điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ vừa gửi, Fed cho biết trong tháng 5/2026, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn gần gấp đôi mục tiêu 2%. Nguyên nhân được chỉ ra là các mức thuế quan mới, đà tăng của giá năng lượng sau khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát, cùng nhu cầu đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn, điện năng và các hạ tầng phục vụ AI đã góp phần làm gia tăng áp lực giá cả.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, thị trường nhiều khả năng vẫn khó khăn nửa đầu tuần tới, VN-Index có thể lùi về kiểm định lại vùng đáy trung hạn đã tạo trong tháng trước quanh 1.790 điểm trước khi xác nhận xu hướng rõ ràng hơn. Cơ sở cho kịch bản này là thanh khoản đang ở vùng trũng kéo dài, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài chờ mùa kết quả kinh doanh quý 2 được công bố rộng rãi thay vì mua đuổi theo tin đồn. Bên cạnh đó khối ngoại chưa phát tín hiệu đảo chiều mua ròng, trong khi nhóm trụ lại thiếu đồng thuận chỉ kéo đơn lẻ một vài mã.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, các chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng xu hướng giá giảm đi kèm khối lượng giao dịch tăng tại nhiều thời điểm phản ánh diễn biến kém tích cực. Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên bi quan hơn với diễn biến của thị trường. Áp lực bán dừng lỗ, giảm tỉ trọng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn gia tăng trong bối cảnh thông tin dự nợ ký quỹ cuối quý II/2026 của các công ty chứng khoán vẫn tăng mạnh so với quý I/2026. Chứng khoán Kirin cũng duy trì quan điểm hạn chế bắt đáy và khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.810 điểm trước khi cân nhắc mở lại vị thế mua.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán chứng khoán tuần mới vn-index vn30-index

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