Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tính đến hết ngày 21/6/2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 78.860 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.
(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII làm thủ tục cho gần 4.000 doanh nghiệp, thông quan gần 10 tỷ USD hàng hóa và thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả cải cách, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn, người nộp thuế cần làm gì? Nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về đăng ký thuế.
(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
(TBTCO) - Ngày 10/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 nhằm cung cấp thông tin chính thức, thống nhất về các nội dung chính sách, nghiệp vụ mới trong toàn ngành Thuế. Nội dung tập huấn liên quan đến các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; đăng ký thuế; giao dịch liên kết; MAP/APA và trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán và Bộ câu hỏi Phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. 24 câu hỏi dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu được Cục Thuế tập trung làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 8/7/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 18623/CHQ-GSQL gửi Chi cục Hải quan khu vực VIII nhằm hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu hóa chất có điều kiện sử dụng làm nguyên liệu, phụ trợ sản xuất.