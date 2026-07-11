Thuế - Hải quan

Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
14:43 | 11/07/2026
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tính đến hết ngày 21/6/2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 78.860 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
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