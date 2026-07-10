Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu tiếp tục bứt phá mạnh

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục bứt phá mạnh, nối dài đà phục hồi sau khi đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg trong phiên trước. Theo khảo sát sáng 10/7, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa mặt bằng giao dịch lên khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất, thêm 5.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 141.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận trên thị trường cả nước trong ngày.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu tăng 4.000 đồng/kg, đạt 140.000 đồng/kg. Cùng mức tăng 4.000 đồng/kg, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) được nâng lên 139.000 đồng/kg. Đồng Nai cũng tăng mạnh 4.000 đồng/kg, từ mức 134.000 đồng/kg lên 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai ghi nhận mức tăng thấp hơn, thêm 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau hai phiên giao dịch, giá tiêu trong nước đã có bước phục hồi đáng kể. Trước đó, trong ngày 9/7, thị trường đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 134.000 - 136.000 đồng/kg. Đến sáng 10/7, đà tăng tiếp tục được mở rộng với biên độ mạnh hơn nhiều. Đáng chú ý, mức giá 141.000 đồng/kg tại Đắk Nông đã giúp thị trường nhanh chóng rời xa vùng đáy một năm khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg ghi nhận đầu tháng 7.

Trái ngược với đà tăng mạnh tại thị trường nội địa, giá hồ tiêu thế giới chưa ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ổn định tại 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với hai loại phổ biến 500 g/l và 550 g/l.

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.253 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu trắng được báo giá 12.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh theo xu hướng đi xuống của thị trường thế giới, đưa mặt bằng thu mua phổ biến về khoảng 91.700 - 92.300 đồng/kg.

Theo khảo sát sáng 10/7, giá cà phê tại các địa phương trọng điểm đồng loạt giảm 2.500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp sau cú tăng đột biến đầu tuần.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm xuống còn 92.300 đồng/kg, song vẫn nằm trong nhóm cao nhất khu vực. Gia Lai cũng được thu mua ở mức 92.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê lùi về 92.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực Tây Nguyên, với 91.700 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau hai ngày điều chỉnh, mặt bằng giá cà phê trong nước đã nhanh chóng rời xa vùng 96.200 - 97.000 đồng/kg từng ghi nhận trong phiên 8/7. So với mức đỉnh ngắn hạn 97.000 đồng/kg tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá thu mua hiện đã giảm 4.700 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn biến động rất mạnh sau cú tăng sốc đầu tuần.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm sâu trên cả hai sàn giao dịch London và New York. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm mạnh 7,46%, tương đương mất 303 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 3.761 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,38%, tương đương 131 USD/tấn, xuống mức 3.741 USD/tấn. Tương tự, hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 3,31%, tương đương 127 USD/tấn, về còn 3.712 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá cà phê Robusta đã giảm tổng cộng khoảng 303 USD/tấn trong hai phiên giao dịch gần nhất, qua đó xóa gần như toàn bộ mức tăng 328 USD/tấn ghi nhận trong phiên bùng nổ ngày 6/7. Diễn biến này cho thấy cú tăng mạnh đầu tuần chưa tạo được nền giá bền vững. Sau khi lực mua đầu cơ suy yếu, áp lực chốt lời và kỳ vọng nguồn cung gia tăng nhanh chóng kéo thị trường quay đầu.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng nối dài đà giảm. Hợp đồng arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,22%, tương đương 7,35 US cent/pound, xuống còn 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,46%, tương đương 7,8 US cent/pound, còn 309,8 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,54%, tương đương 7,75 US cent/pound, xuống 297,25 US cent/pound.

Như vậy, hợp đồng arabica giao tháng 9 đã mất tổng cộng 40,15 US cent/pound chỉ trong hai phiên gần nhất. Mức giảm này đảo ngược phần lớn cú tăng lịch sử 48,75 US cent/pound, tương đương hơn 16%, ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 6/7./.