Ngày 10/7: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục không ghi nhận biến động tại các địa phương được khảo sát.

Giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát. Theo đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giữ mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.