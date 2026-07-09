Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

Phản ánh sự chuyển dịch nguồn vốn để tối ưu hiệu quả danh mục đầu tư

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu năm đến ngày 29/1/2026, giá bạc kỳ hạn đạt đỉnh 120 USD, sau đó giá liên tục giảm rõ rệt sau nhiều lần CME Group tăng kí quỹ giao dịch mặt hàng bạc. Cho đến đầu tháng 5, giá bạc kỳ hạn giao tháng 9/2026 mở cửa ở mức 74.95 USD/ounce, sau đó hồi phục nhẹ lên quanh mức giá 90 USD/ounce và đến nay giao dịch ổn định quanh mức giá 56 - 62 USD/ounce (đánh dấu mức giảm lên tới hơn 53% giá trị), đồng thời sự kiện 29/1 - 30/1 giảm gần 30% trong 1 phiên cũng là một hiện tượng biến động giá “thiên nga đen” hiếm gặp trên thị trường, mức giảm lớn nhất trong gần nửa thế kỷ.

Cùng nhịp với diễn biến quốc tế, giá bạc trong nước cũng giảm hơn 17%, hiện được niêm yết ở mức khoảng 61,520 - 63,413 triệu đồng/kg (giá mua vào - bán ra).

Về cơ bản, thị trường giao dịch hàng hóa sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tuy nhiên diễn biến của thị trường bạc từ tháng 5 đến nay phản ánh sự chuyển dịch nguồn vốn để tối ưu hiệu quả danh mục đầu tư trong bối cảnh kinh tế - tài chính quốc tế nhiều biến động khó lường. Đó là kết quả tổng hòa của các yếu tố cơ bản kết hợp các yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các loại tài sản khác.

MXV cho hay, các yếu tố làm giảm giá bạc đầu tiên ở góc độ thị trường tài chính quốc tế có những hoạt động đáng chú ý: Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trên hầu hết các kỳ hạn khi nhu cầu huy động vốn của Chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng do quy mô nợ công ngày càng lớn, trong khi lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài lại có dấu hiệu chững lại. Cùng với đó, áp lực lạm phát khiến Fed tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng, giữ lãi suất ở mức cao và phát đi tín hiệu có thể sẽ còn thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Thị trường bạc từ tháng 5 đến nay phản ánh sự chuyển dịch nguồn vốn để tối ưu hiệu quả danh mục đầu tư trong bối cảnh kinh tế - tài chính quốc tế nhiều biến động khó lường. Ảnh: Đức Thanh.

Do vậy, chính sự kết hợp giữa đồng USD mạnh, hiện đang cao nhất trong 13 tháng và lợi suất trái phiếu hấp dẫn là nguyên nhân trực tiếp khiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển khỏi nhóm kim loại quý trong ngắn hạn, vị thế nắm giữ chịu áp lực điều chỉnh khi nhà đầu tư ưu tiên phân bổ vốn sang các tài sản tài chính có mức sinh lời cao hơn.

Thứ hai, CME Group tăng kí quỹ ban đầu yêu cầu liên tục trong thời gian ngắn đối với mặt hàng bạc niêm yết trên sở COMEX cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho giá tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên cũng có một số các thông tin hỗ trợ giá bạc là diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Rủi ro an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm khiến thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Vì vậy, giá dầu duy trì ở mức cao, kéo theo chi phí nhập khẩu năng lượng của nhiều nền kinh tế gia tăng và áp lực lạm phát cũng quay trở lại.

Đồng thời, bạc được Chính phủ Mỹ cũng như các nhà sản xuất, tiêu dùng công nghiệp coi bạc là nguyên liệu thiết yếu. Do đó, giá bạc kỳ hạn vẫn tiếp tục có khả năng điều chỉnh giảm, nhưng yếu tố thông tin cơ bản vẫn đang hỗ trợ giá cho thị trường dài hạn.

Bạc là kim loại có triển vọng tích cực trong chu kỳ tăng trưởng mới

Nhận định thị trường bạc thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, thị trường bạc trong quý III/2026 có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào một diễn biến tích cực hơn so với giai đoạn vừa qua. Dù trong ngắn hạn, giá bạc vẫn sẽ chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Fed cũng như biến động của đồng USD, nhưng nếu nhìn ở góc độ trung và dài hạn thì các yếu tố nền tảng vẫn đang tạo lực đỡ khá vững chắc cho mặt hàng này.

Trước hết, bạc vẫn được hưởng lợi từ vai trò là một tài sản trú ẩn trong bối cảnh rủi ro tài khóa toàn cầu ngày càng gia tăng. Hiện nay, mức nợ Chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn đã lên tới ngưỡng đáng báo động. Riêng tại Mỹ, nợ liên bang đã vượt 120% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách hằng năm vẫn duy trì quanh mức 6 - 7% GDP. Không chỉ Mỹ, nhiều nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp hay Canada cũng đều ghi nhận tỷ lệ nợ công vượt mốc 100% GDP. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu nắm giữ các tài sản có khả năng bảo toàn giá trị như vàng và bạc.

Điều này cũng được phản ánh khá rõ trên thị trường vật chất, khi xu hướng tích lũy kim loại quý của các ngân hàng trung ương và nhiều nền kinh tế châu Á cũng tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý, Trung Quốc vẫn kiên định chiến lược gia tăng dự trữ vàng trong gần hai thập kỷ qua. Riêng trong tháng 5 vừa qua, nước này đã nhập khẩu lượng vàng cao nhất trong vòng hai năm, bất chấp giá kim loại quý có thời điểm điều chỉnh và nhiều khả năng tiếp tục gia tăng trong tháng 6. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng vàng và bạc nhập khẩu đã đạt khoảng 689 tấn và 2.226 tấn, tăng lần lượt 52,4% và 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này phản ánh niềm tin dài hạn của các tổ chức lớn đối với nhóm tài sản kim loại quý.

Ông Nguyễn Đại Hào nhận định, về mặt kỹ thuật, tôi đánh giá vùng 53 - 57 USD/ounce là vùng hỗ trợ đáng chú ý. Đây không chỉ là khu vực có khả năng thu hút lực mua mà còn có thể trở thành nền tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua. Nếu USD tiếp tục suy yếu và không xuất hiện thêm các thông tin tiêu cực từ địa chính trị, giá bạc hoàn toàn có cơ hội hình thành một nhịp phục hồi mạnh mẽ từ vùng giá này.

Bên cạnh vai trò là tài sản trú ẩn có sự tương đồng với vàng, tuy nhiên ứng dụng công nghiệp của kim loại bạc được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, y tế...

Theo ông Dũng, sự phát triển rất nhanh của các trung tâm dữ liệu, theo đó, công suất tính toán toàn cầu đã tăng từ khoảng 1 gigawatt vào năm 2000 lên gần 50 gigawatt hiện nay, kéo theo nhu cầu đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây - những lĩnh vực sử dụng lượng bạc đáng kể trong hệ thống điện và linh kiện điện tử. Bên cạnh đó, ngành điện mặt trời hiện đã chiếm gần 29% tổng nhu cầu bạc công nghiệp, tăng mạnh so với khoảng 11% vào năm 2014. Cùng với xe điện, AI, trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo, đây sẽ tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu bạc toàn cầu đến năm 2030.

“Vì vậy, nhìn xa hơn, với nền tảng cung - cầu ngày càng thắt chặt và nhu cầu công nghiệp tiếp tục mở rộng, bạc vẫn là một trong những kim loại có triển vọng tích cực trong chu kỳ tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu” - ông Dũng nhận định.

Còn theo ông Nguyễn Đại Hào - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Á Châu SPS, đà giảm của bạc chủ yếu phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Iran.

Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh có thể không kéo dài khi đồng USD đang xuất hiện dấu hiệu tạo đỉnh của nhịp hồi và được kỳ vọng sẽ suy yếu trong tháng 7. Đây là yếu tố vĩ mô quan trọng bởi USD giảm thường tạo điều kiện thuận lợi để giá bạc và các kim loại quý phục hồi, đồng thời thu hút dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản này.