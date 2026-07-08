Thị trường

Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
12:52 | 08/07/2026
Thị trường hàng hóa nông sản diễn biến khởi sắc khi lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng, theo đó, mặt hàng đậu tương và ngô cũng đồng loạt tăng giá nhờ lo ngại về thời tiết và dòng tiền đầu cơ quay trở lại.
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Đậu tương bật tăng hơn 4%

Ở nhóm nông sản, sắc xanh bao phủ toàn bộ các mặt hàng. Trong đó, đậu tương CBOT tăng 4,2% lên 435 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn 1 tháng, giữa bối cảnh rủi ro thời tiết khô nóng cực đoan tại cả hai bán cầu kích hoạt lực mua kỹ thuật dồn dập.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá trị giao dịch của mặt hàng đậu tương chiếm 27% tổng giá trị toàn thị trường. Sức nóng của thị trường hiện vẫn rất lớn, nổi bật là các hợp đồng đậu tương với dòng tiền tham gia vô cùng tích cực. Bên cạnh đó, nhu cầu cân đối trạng thái danh mục của các nhà đầu tư đối với nhóm nông sản vẫn được duy trì đều đặn.

Động lực tăng giá chủ yếu đến từ diễn biến thời tiết khắc nghiệt tại các vùng sản xuất chính. Châu Âu đang trải qua giai đoạn nắng nóng kỷ lục, đe dọa nghiêm trọng đến năng suất của toàn bộ nhóm cây lấy dầu và ngũ cốc thô. Tại Mỹ, thị trường đang lo ngại về nguy cơ diễn ra nắng nóng trong giai đoạn sinh trưởng và ra hạt của cây đậu tương. Những yếu tố này thúc đẩy hoạt động mua phòng vệ và cộng thêm phần bù rủi ro thời tiết trên thị trường kỳ hạn.

Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết
Đậu tương CBOT tăng 4,2% lên 435 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn 1 tháng. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, đà phục hồi của nhóm họ đậu đang được tiếp sức mạnh từ đà tăng của lúa mì. Việc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bất ngờ cắt giảm dự báo diện tích gieo trồng lúa mì xuống mức thấp nhất lịch sử (khoảng 17,3 triệu ha), đã kích hoạt làn sóng tăng trần của giá lúa mì kỳ hạn. Sức nóng nhanh chóng lan tỏa khắp nhóm nông sản và hạt có dầu, thu hút dòng tiền đầu cơ lớn quay lại mua ròng các mặt hàng đậu tương để cơ cấu lại danh mục sau chuỗi ngày bán tháo liên tục.

Ngoài ra, nhu cầu ép dầu nội địa Mỹ duy trì ở mức cao kỷ lục nhờ ngành sản xuất diesel sinh học và diesel tái tạo được hỗ trợ bởi hạn ngạch pha trộn nhiên liệu tái tạo (RFS) năm 2026 và chính sách tín dụng thuế nhiên liệu sạch (45Z). Biên lợi nhuận ép dầu duy trì ở vùng đỉnh lịch sử (khoảng 129,3 USD/tấn) đã khuyến khích các nhà máy tăng cường thu mua đậu tương, qua đó tạo thêm lực hỗ trợ cho giá.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin Tức Công ty Cổ phần Hitech Finance, đà tăng mạnh của đậu tương hiện chủ yếu đến từ yếu tố thời tiết và tâm lý đầu cơ hơn là sự thay đổi đáng kể về cung - cầu cơ bản.

Trước đó, USDA đã nâng diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ mới lên 34,546 triệu héc-ta và dự báo tồn kho quý ở mức cao hơn kỳ vọng, cho thấy nguồn cung vẫn tương đối dồi dào trong trung hạn. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào diễn biến thời tiết tại vùng Trung Tây (Mỹ) và khả năng xuất hiện các đơn hàng mua đậu tương mới từ Trung Quốc.

“Xu hướng ngắn hạn của đậu tương đang được cải thiện sau khi bật tăng khỏi vùng đáy nhiều tháng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng với khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nếu thời tiết tại Mỹ thuận lợi trở lại hoặc chưa có thêm tín hiệu mua hàng rõ ràng từ Trung Quốc” - bà Hiền khuyến cáo.

Giá ngô lên cao nhất hơn một tháng

Giá ngô kỳ hạn tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ khi rủi ro thời tiết khắc nghiệt đe dọa trực tiếp đến triển vọng năng suất mùa vụ ở cả hai bán cầu. Chốt phiên, giá ngô trên sàn CBOT tăng 1,25% đóng cửa tại mức 174,7 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Thị trường hiện đang phản ánh sự đồng thuận giữa các mối lo ngại về nguồn cung thắt chặt và các tín hiệu kỹ thuật tích cực trên sàn giao dịch.

Tại MXV, thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ổn định nhờ dòng tiền tham gia đều đặn. Nhóm hàng nông sản tiếp tục chứng kiến nhu cầu giao dịch ổn định, nổi bật là các mặt hàng đậu tương và ngô.

Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ khi rủi ro thời tiết khắc nghiệt đe dọa trực tiếp đến triển vọng năng suất mùa vụ ở cả hai bán cầu. Ảnh: TL.

Dự báo về tác động của thời tiết với nhiệt độ cao tại vành đai Midwest nước Mỹ đang là yếu tố cốt lõi kích hoạt tâm lý lo ngại của phe mua. Các mô hình khí tượng mới nhất xác nhận một khối cao áp khô nóng khổng lồ đang bao trùm và có xu hướng kéo dài thời gian ảnh hưởng hơn so với các dự kiến trước đó.

Theo báo cáo tồn kho ngũ cốc quý II của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng tồn kho ngô tính đến ngày 1/6 của Mỹ chỉ đạt khoảng 134,49 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 137,42 triệu tấn của giới phân tích, chứng minh nhu cầu tiêu thụ nội địa của Mỹ cho cả ngành sản xuất ethanol và thức ăn chăn nuôi vẫn đang duy trì ở mức kỷ lục lịch sử, xóa tan hoàn toàn các áp lực giảm giá ngắn hạn.

Tình trạng khô hạn gay gắt và nhiệt độ cao dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ trong giai đoạn từ ngày 13 - 21/7, đẩy nhanh quá trình bốc hơi nước và làm giảm độ ẩm đất một cách nhanh chóng. Đáng chú ý, đợt thiên tai này diễn ra trùng khớp với giai đoạn thụ phấn - thời kỳ sinh trưởng nhạy cảm nhất quyết định trực tiếp đến năng suất thực tế của cây ngô.

Theo hãng phân tích Peak Trading Research, diễn biến thời tiết tháng 7 sẽ là yếu tố quyết định đường đi của giá ngô trong trung hạn khi giới đầu cơ đang ráo riết cộng thêm một khoản phần bù rủi ro thời tiết lớn vào giá kỳ hạn.

Sự cộng hưởng của các yếu tố cơ bản đã giúp giá ngô bứt phá lên trên đường trung bình động 100 ngày. Việc vượt đường trung bình động 100 ngày đã kích hoạt lực mua kỹ thuật, khi nhiều quỹ đầu tư đồng loạt đóng các vị thế bán và cắt lỗ, qua đó góp phần đẩy nhanh đà tăng của giá ngô.

Theo MXV, những diễn biến trên tiếp tục thu hút dòng tiền vào nhóm ngũ cốc khi nhà đầu tư gia tăng hoạt động giao dịch nhằm đón đầu các rủi ro về nguồn cung. Thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ổn định, trong đó nhóm nông sản ghi nhận nhu cầu giao dịch đều đặn, nổi bật là các mặt hàng ngô và đậu tương.

Bên cạnh đó, khoảng chênh lệch giá giữa ngô giao ngay trên sàn Đại Liên và giá ngô FOB vùng Vịnh Mỹ nới rộng lên trên 150 USD/tấn cũng làm gia tăng kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm đẩy mạnh nhập khẩu ngô Mỹ trong thời gian tới.

MXV nhận định, đà tăng hiện tại của giá ngô đang phản ánh sự quay trở lại mạnh mẽ của phần bù rủi ro thời tiết trước thềm báo cáo Cung - Cầu (WASDE) quan trọng của USDA công bố vào ngày 10/7. Khi giá ngô kỳ hạn đã thoát đáy, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam nên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết Mỹ trong tuần tới.

Đồng thời, cần tận dụng các nhịp rung lắc kỹ thuật trước thềm báo cáo để chia nhỏ dòng tiền, từng bước khóa sớm giá nhập khẩu cho các kỳ hạn giao xa trong quý III và quý IV/2026 nhằm bảo vệ an toàn biên lợi nhuận sản xuất.

Theo đà tăng của giá thế giới, một số doanh nghiệp thu mua trong nước đã điều chỉnh tăng giá chào ngô nội địa 100-150 đồng/kg so với cuối tuần trước, giá ngô giao ngay dao động trong khoảng 6.850-6.950 đồng/kg.

Văn Nam
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