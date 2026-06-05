Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Áp lực bán mạnh trên nhóm họ đậu

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm nông sản là tâm điểm giao dịch trong phiên vừa qua, trong đó riêng các mặt hàng họ đậu chiếm tới 24% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền lớn vẫn không đủ giúp giá duy trì đà tăng khi áp lực bán lan rộng trên toàn bộ nhóm.

Kết phiên, giá đậu tương giảm 2,1% xuống còn 415 USD/tấn. Giá khô đậu tương giảm 2,21%, còn 345,8 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương chịu áp lực mạnh nhất với mức giảm 3%, xuống 1.682 USD/tấn.

Theo đánh giá của MXV, hoạt động thanh lý vị thế mua từ các quỹ đầu tư tiếp tục là nguyên nhân trực tiếp kéo giá đậu tương đi xuống. Đà giảm của dầu thô trong phiên đã gây sức ép lớn lên thị trường nhiên liệu sinh học, qua đó tác động tiêu cực đến dầu đậu tương và toàn bộ nhóm họ đậu.

Bên cạnh đó, số liệu xuất khẩu mới công bố từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nhu cầu đối với nông sản Mỹ vẫn khá yếu. Trong tuần kết thúc ngày 28/5, doanh số xuất khẩu đậu tương Mỹ chỉ đạt gần 277.000 tấn, giảm 8% so với tuần trước. Đáng chú ý, doanh số bán dầu đậu tương gần như đóng băng, khiến lượng cam kết xuất khẩu lũy kế giảm tới 64% so với cùng kỳ năm trước.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây nước Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng nguồn cung dồi dào trong niên vụ mới. Trong khi đó, Brazil và Argentina vẫn duy trì nguồn cung cạnh tranh với mức giá hấp dẫn hơn, tạo thêm áp lực lên thị trường Mỹ.

Tại Việt Nam, nguồn cung nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi vẫn được đánh giá ổn định. Theo dữ liệu hàng tàu cập nhật đến nay, lượng khô đậu tương nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 410.000 tấn trong tháng 7. Dù giảm hơn 20% so với tháng trước, mức này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước khi tiêu thụ thức ăn chăn nuôi đang ở mức thấp.

Bên cạnh đó, lượng đậu tương hạt phục vụ ép dầu tiếp tục duy trì trên 200.000 tấn/tháng, góp phần đảm bảo nguồn cung khô đậu tương nội địa trong thời gian tới.

Thu hoạch và thời tiết thuận lợi kéo lúa mì giảm nhẹ

Cùng với đó, lúa mì tiếp tục chịu sức ép bán ra, áp lực chủ yếu đến từ việc vụ thu hoạch lúa mì vụ đông tại Mỹ đã chính thức bắt đầu. Tính đến cuối tuần trước, tiến độ thu hoạch toàn quốc đạt khoảng 5%, cao hơn mức trung bình nhiều năm là 3%. Tại các bang sản xuất trọng điểm như Texas và Oklahoma, nông dân đã hoàn thành khoảng 25% diện tích thu hoạch.

Triển vọng nguồn cung toàn cầu cũng được củng cố sau khi tổ chức phân tích SovEcon nâng dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga trong niên vụ 2026-2027. Điều này làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với lúa mì Mỹ trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Nam Đồng bằng nước Mỹ đang có xu hướng cải thiện rõ rệt. Những cơn mưa diện rộng được dự báo xuất hiện trong tuần tới sẽ bổ sung độ ẩm cần thiết cho các vùng sản xuất trọng điểm, góp phần nâng cao triển vọng năng suất.

Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu. Ảnh: TL.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng cho thấy, chất lượng lúa mì vụ xuân đang ở trạng thái khả quan hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ diện tích được đánh giá ở mức Tốt đến Tuyệt vời đạt 47%, cao hơn mức 45% của năm trước.

Trên phương diện kỹ thuật, áp lực giảm giá còn đến từ làn sóng thanh lý vị thế của giới đầu cơ. Phiên giao dịch vừa qua đánh dấu phiên giảm thứ chín liên tiếp của giá lúa mì, trong bối cảnh xu hướng suy yếu của ngô và đậu tương tiếp tục lan tỏa sang toàn bộ nhóm nông sản.

Kết phiên, giá lúa mì Kansas giảm gần 2%, xuống còn 233,2 USD/tấn. Giá lúa mì Chicago cũng giảm gần 1%, chốt ở mức 221,5 USD/tấn.

Trong nước, nửa đầu tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 121.700 tấn lúa mì với kim ngạch gần 35 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, lượng nhập khẩu đã vượt 4,1 triệu tấn, đưa tổng giá trị nhập khẩu lên trên 1 tỷ USD.

MXV cho rằng, việc các doanh nghiệp tăng cường mua hàng từ sớm được xem là bước đi chủ động nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu sản xuất trước những rủi ro về logistics và chi phí vận tải biển trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.