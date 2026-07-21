Chứng khoán ngày 21/7: VN-Index giảm gần 13 điểm, thị trường tiếp tục chịu sức ép từ áp lực bán

VN-Index giảm 12,95 điểm

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch khá tiêu cực khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ 1.750 điểm. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên, phục hồi lên 1.750 điểm với thanh khoản giảm trong phiên sáng, sau đó chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng mạnh. Kết phiên VN-Index giảm 12,95 điểm (-0,74%) về mức 1.730,56 điểm, dưới kháng cự quanh 1.750 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 196 mã giảm giá, 71 mã giữ giá tham chiếu và 104 mã tăng giá.

Phiên tăng điểm dường như xa vời với VN-Index khi chỉ có 7/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, thép và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ viễn thông và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

VN30 cũng có phiên giảm điểm -6 điểm, về mức 1.881,32 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 9 mã tăng giá, 5 mã giữ giá, nhưng có tới 16 mã giảm giá.

Mặc dù sụt giảm so với ngày hôm qua, thanh khoản khớp lệnh thị trường nhỉnh hơn (6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 789 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 23.092 tỷ đồng ( tăng 18,80% so với phiên giao dịch trước đó).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -7,29 điểm, về mức 284,41 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -1,04 điểm, về mức 126,34 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng hiếm hoi với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 72 tỷ đồng. SHB 107 tỷ đồng, HDB 90 tỷ đồng và VNM 81 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -133 tỷ, FPT -110 tỷ đồng, GAS -67 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 49 tỷ đồng

Áp lực điều chỉnh chưa kết thúc, nhưng vùng hỗ trợ đang đến gần

Sau phiên giảm điểm mạnh trước đó, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay khi tâm lý thận trọng vẫn chi phối phần lớn nhà đầu tư. VN-Index nối dài đà giảm dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, FPT cùng nhiều mã dầu khí.

Giá trị giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, với khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 6,9% so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu giảm giá, với quy mô cao gấp khoảng 1,78 lần so với nhóm tăng giá, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, dù mức độ đã bớt gay gắt hơn so với phiên giảm mạnh trước đó.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, diễn biến hiện tại tiếp tục củng cố xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường và áp lực giảm điểm có thể còn kéo dài trong một vài phiên tới. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ 1.695 - 1.700 điểm đang ở khá gần và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, hạn chế đà giảm sâu của VN-Index.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy yếu khi chỉ số đã đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng. Ảnh Đức Thanh

Ở góc độ kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy yếu khi chỉ số đã đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng, gồm đường trung bình động 200 phiên và mốc tâm lý 1.750 điểm. Trong kịch bản kém tích cực hơn, nếu áp lực bán giải chấp tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi về vùng 1.670 - 1.700 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập vào tháng 4/2026, trước khi có cơ hội hình thành nhịp phục hồi trở lại.

Các chuyên gia cũng cho rằng, áp lực giảm tỷ lệ dư nợ ký quỹ (margin) đang tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, khiến lực bán gia tăng trên diện rộng. Nhiều cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị sổ sách hoặc về mức định giá rất thấp, trong khi kết quả kinh doanh và nền tảng tài chính của doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực.

Theo thống kê, nếu loại trừ nhóm VinGroup, tổng vốn hóa thị trường hiện còn khoảng 296 tỷ USD, với mức định giá P/E khoảng 10,57 lần và P/B khoảng 1,55 lần, tương đương các giai đoạn tạo đáy trong những chu kỳ điều chỉnh mạnh trước đây. Dù vậy, điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay là tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên quy mô vốn hóa thị trường vẫn ở mức cao, khiến áp lực bán giải chấp có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn.

Ở chiều tích cực, mặt bằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể. Nhiều doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, tăng trưởng lợi nhuận ổn định hiện chỉ giao dịch ở mức P/E khoảng 4 - 8 lần và P/B ở mức thấp, mở ra cơ hội tích lũy đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn khi thị trường dần ổn định trở lại./.