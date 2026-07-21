Thuế - Hải quan

Cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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07:14 | 21/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan.
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Việc ký kết Quy chế đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị thuộc Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường minh bạch thị trường tài chính và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, Cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều là hai đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong những lĩnh vực có mối quan hệ ngày càng chặt chẽ. Trong bối cảnh thị trường tài chính, thị trường vốn và các hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển nhanh, việc chia sẻ đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin giữa hai cơ quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin. Ảnh: Phương Thảo

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Quy chế phối hợp lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa những kết quả tích cực của cơ chế phối hợp đã được thiết lập từ năm 2017, đồng thời được bổ sung, hoàn thiện nhằm phù hợp với các quy định pháp luật mới, yêu cầu thực tiễn quản lý và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho rằng, việc tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong tạo lập một cơ chế phối hợp thường xuyên, rõ ràng và có trách nhiệm giữa hai cơ quan. Việc trao đổi thông tin sẽ hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nâng cao hiệu quả giám sát thị trường, đồng thời giúp cơ quan thuế tăng cường quản lý người nộp thuế, quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra và phòng, chống các hành vi trốn thuế, tránh thuế.

“Việc cung cấp và sử dụng thông tin phải bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đúng mục đích, đúng chức năng; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh và an toàn thông tin. Hai cơ quan sẽ tăng cường duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chủ động rà soát, đối soát dữ liệu, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn” - lãnh đạo Cục Thuế đặt ra yêu cầu cho cả hai đơn vị.

Đồng thời, Quy chế còn góp phần bảo đảm tính sẵn có của thông tin về cơ cấu sở hữu, biến động sở hữu, chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi và quyền kiểm soát thực tế của doanh nghiệp. Đây là những thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý thuế trong nước, đồng thời phục vụ việc thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Ngoài ra, Quy chế thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính. Việc từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng công nghệ sẽ giúp giảm thời gian xử lý, nâng cao chất lượng thông tin, hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Cùng phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương cho rằng, việc ký kết Quy chế phối hợp không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giám sát thị trường chứng khoán, tăng cường tính công khai, minh bạch và hỗ trợ cơ quan quản lý thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Quy chế trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Hoàng Dương khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp hôm nay không chỉ tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan mà còn thể hiện quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

“Với sự phối hợp trách nhiệm và thường xuyên của hai cơ quan, Quy chế sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính” - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.

Nhấn mạnh lễ ký kết không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một giai đoạn phối hợp mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai cơ quan, theo đó, Phó Cục trưởng Cục Thuế đề nghị các đơn vị đầu mối và các đơn vị liên quan của Cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thiết lập việc trao đổi thông tin theo đúng tiến độ được Bộ Tài chính giao.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự quyết tâm của lãnh đạo hai cơ quan cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thực hiện, Quy chế sẽ sớm đi vào vận hành, tạo ra những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán, hướng tới xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, an toàn và hiệu quả” - ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế./.

Văn Tuấn
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