Ngành Thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách

6 tháng, thu ngân sách bằng 62% dự toán

Chiều 17/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tài chính.

Thay mặt Cục Thuế trình bày tham luận tại hội nghị, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế đã tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chu trình quản trị thống nhất gồm 4 khâu: đổi mới nhận thức; triển khai các biện pháp quản lý, phục vụ người nộp thuế (NNT); tuyên truyền, hỗ trợ NNT; và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, về đổi mới nhận thức của công chức, người lao động, Cục Thuế xác định đây là khâu mở đầu, có ý nghĩa quyết định. Theo đó, toàn ngành đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ và quản trị dựa trên dữ liệu. Cơ quan thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ “thu đúng, thu đủ”, mà chủ động cảnh báo, nhắc việc, hỗ trợ từ sớm, từ xa; không chỉ xử lý hồ sơ phát sinh, mà thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro; không quản lý đồng loạt, mà phân nhóm NNT để áp dụng biện pháp phù hợp.

Tinh thần xuyên suốt là không đánh đồng doanh nghiệp tuân thủ tốt với doanh nghiệp có rủi ro cao. Doanh nghiệp tuân thủ tốt được tạo thuận lợi, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ. Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, chây ỳ nợ thuế phải được giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm. Đây chính là cách tiếp cận cân bằng giữa hỗ trợ và kỷ cương, giữa nuôi dưỡng nguồn thu và bảo vệ sự công bằng của hệ thống thuế.

Bên cạnh công tác đổi mới nhận thức của công chức, người lao động, ngành Thuế triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về thuế, phí, lệ phí. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế đã thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa hỗ trợ NNT, tổng số tiền thuế được giảm khoảng 55.125 tỷ đồng thông qua các chính sách giảm thuế GTGT 21.890 tỷ đồng, giảm thuế bảo vệ môi trường 26.635 tỷ đồng, áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng 3.700 tỷ đồng, chấm dứt thu lệ phí môn bài từ 1/1/2026 và các chính sách liên quan 2.900 tỷ đồng.

Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số và tự động hóa quy trình quản lý thuế để giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho NNT. Cục Thuế đã rà soát, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, tập trung xử lý các thủ tục còn trùng lặp, còn yêu cầu giấy tờ mà cơ quan thuế có thể khai thác từ dữ liệu liên thông.

Kết quả số TTHC đã giảm từ 219 xuống còn 137 thủ tục, tương đương giảm 37,4%; 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chi phí tuân thủ được cắt giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 51% vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai điện tử đạt 99,4%, nộp thuế điện tử đạt 98,8%; tỷ lệ hộ kinh doanh khai thuế điện tử đạt 96%.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác thuế được triển khai quyết liệt. Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, lũy kế đến tháng 8/7/2026, ứng dụng eTax Mobile đã có hơn 15,8 triệu lượt tải và sử dụng, phát sinh hơn 24,4 triệu giao dịch với tổng tiền nộp khoảng 43.771 tỷ đồng. Ứng dụng được nâng cấp nhiều tiện ích như nghĩa vụ nộp thuế theo ID khoản nộp, liên kết tài khoản nhận hoàn thuế TNCN, sinh trắc học,…

Đối với nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Ngành Thuế xác định: tạo thuận lợi tối đa cho NNT tuân thủ tốt cần đi cùng với kiên quyết đấu tranh với các hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn, lợi dụng chính sách để trục lợi. Công tác kiểm tra được chuyển mạnh sang phương thức quản lý rủi ro, dựa trên cơ sở dữ liệu và thông tin phối hợp liên ngành.

Qua kiểm tra, chống thất thu toàn ngành Thuế đã thực hiện 26.293 cuộc kiểm tra, đạt 45,2% nhiệm vụ năm, bằng 100% so với cùng kỳ; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 34.258 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Nhờ triển khai đồng bộ chu trình nêu trên, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.390.213 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục là động lực chính, đóng góp 54,8% tổng thu; có 10/20 khoản thu sắc thuế đạt khá, 20/34 địa phương đạt khá so dự toán (trên 58%); có 11/20 khoản thu, sắc thuế, 32/34 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Để tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ông Lê Long cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, Cục Thuế tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tạo chuyển biến sâu sắc về tư duy quản trị thuế dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số, làm nền móng xây dựng hệ thống thuế hiện đại.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hai là, triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, quản lý NNT, gắn tháo gỡ khó khăn với mở rộng cơ sở thu: Chủ động rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực thi, chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến của NNT để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các kinh nghiệm, chuẩn mực của OECD, tổ chức quốc tế và các nước tiên tiến để hoàn thiện chính sách thuế, đặc biệt là các lĩnh vực như giao dịch liên kết, kinh tế số, thuế tối thiểu toàn cầu, APA, MAP và các lĩnh vực mới phát sinh. Đẩy nhanh xử lý các hồ sơ APA, MAP trong năm 2026 và thực hiện các khuyến nghị, cam kết quốc tế về thuế của Việt Nam.

“Trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của ngành Thuế còn nhiều, khó khăn, thách thức, toàn ngành Thuế quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” - ông Lê Long nhấn mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tự động hóa các quy trình có tính lặp lại; phát triển eTax Mobile thành “một điểm chạm số”; triển khai cơ sở dữ liệu 360 độ về NNT, tăng cường kết nối dữ liệu.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ theo từng nhóm NNT, chuyển mạnh từ hỗ trợ bị động sang hỗ trợ chủ động, cá nhân hóa, cảnh báo sớm và nhắc việc đúng hạn. Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, phối hợp chặt chẽ với báo chí, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức định kỳ các chương trình đối thoại, livestream, tập huấn.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát trên cơ sở quản lý rủi ro; tập trung vào gian lận hóa đơn, hoàn thuế, doanh nghiệp bỏ địa chỉ, thương mại điện tử, kinh tế số, giao dịch liên kết, nợ thuế và các lĩnh vực có dấu hiệu thất thu; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.