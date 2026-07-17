Cục Dự trữ Nhà nước: Trao hợp đồng gói thầu cốt lõi xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia

Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh; đại diện lãnh đạo các ban thuộc Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I và III, cùng đại diện Liên danh nhà thầu Viettel - FPT IS - CMC - Trí Nam - FPS và các đơn vị tư vấn.

Đại diện Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng Gói thầu số 04 thuộc Dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia”. Ảnh: Khánh Huyền

Theo hợp đồng được ký kết, Ban Công nghệ thông tin (Cục Dự trữ Nhà nước) và Liên danh nhà thầu sẽ phối hợp triển khai các nội dung của gói thầu theo đúng phạm vi, tiến độ và yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt; xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ, triển khai đưa hệ thống vào vận hành theo kế hoạch.

Dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia” được triển khai đồng bộ trên quy mô toàn quốc, bao gồm: Cục Dự trữ Nhà nước, 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực và khoảng 177 điểm kho. Trong đó, Gói thầu số 04 đóng vai trò “xương sống”, hiện thực hóa mục tiêu số hóa toàn diện.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là số hóa 100% quy trình quản lý, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia trên môi trường số. Hệ thống mới sẽ xây dựng nền tảng phần mềm, hạ tầng kỹ thuật và kho dữ liệu dùng chung, đáp ứng yêu cầu liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông suốt, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối theo Quyết định số 4281/QĐ-BTC ngày 23/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, đại diện Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu tại Lễ trao Hợp đồng Gói thầu số 04. Ảnh: Khánh Huyền

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh chúc mừng và đánh giá cao năng lực của Liên danh nhà thầu gồm các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Cục trưởng Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Dự trữ Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu các bên liên quan cần tập trung cao độ triển khai gói thầu đúng mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đặt tiêu chuẩn an ninh, an toàn mạng lên hàng đầu trong suốt quá trình xây dựng và vận hành.

Đại diện Liên danh nhà thầu, ông Phạm Văn Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cam kết, Liên danh sẽ huy động đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất, tối ưu hóa năng lực của các thành viên để xây dựng hệ thống phần mềm ưu việt, đáp ứng chính xác các yêu cầu nghiệp vụ khắt khe của ngành Dự trữ Nhà nước.

“Chúng tôi cam kết chuyển giao công nghệ bài bản, hỗ trợ vận hành để hệ thống phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành” - ông Phạm Văn Hiệp nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Khánh Huyền

Đại diện Chủ đầu tư, ông Phạm Toàn Thắng - Trưởng ban Ban Công nghệ thông tin (Cục Dự trữ Nhà nước) khẳng định, đơn vị sẽ đồng hành sát sao cùng nhà thầu, thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ từng giai đoạn nhằm bảo đảm dự án về đích đúng hẹn và đạt chất lượng tốt nhất.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia sẽ hình thành một hệ sinh thái quản lý tập trung trên môi trường số, phục vụ toàn diện 3 lĩnh vực nghiệp vụ trọng tâm: quản lý và điều hành nội bộ; quản lý hoạt động dự trữ quốc gia; quản lý tài chính, đầu tư và các công tác tổng hợp, dự báo chiến lược.

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao vượt trội hiệu lực chỉ đạo, điều hành, đưa ngành Dự trữ Nhà nước vững vàng bước vào kỷ nguyên quản lý hiện đại, công khai và minh bạch./.