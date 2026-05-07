Tài chính

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Đức Minh

11:59 | 07/05/2026
(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
Được giao xuất cấp hơn 1.853 tấn gạo dự trữ

Triển khai Quyết định số 402/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-CDT ngày 5/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước giao 15 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 49.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao cho các bộ, tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026, bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 30/4/2026.

Học sinh Trường PTDT nội trú THCS Cam Ranh (tỉnh Khánh Hóa) vận chuyển gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Khánh Huyền

Trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII được Cục Dự trữ Nhà nước giao thực hiện xuất cấp hơn 1.853,475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia vận chuyển, bàn giao cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp 35,16 tấn gạo, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là 409,89 tấn gạo, tỉnh Lâm Đồng là 1.407, 975 tấn gạo.

Đồng thời, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII có trách nhiệm khẩn trương báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ ngay từ đầu học kỳ II năm học 2025 - 2026; đồng thời yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Hoàn thành vượt tiến độ

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII Đinh Gia Tuấn cho biết, triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan để kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Ngay sau khi có quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã liên hệ với UBND các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành các quyết định tiếp nhận và phân bổ với tổng số là 1.784,64 tấn gạo dự trữ quốc gia (số lượng gạo thực tế các đơn vị tiếp nhận).

Theo đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-BDTTG ngày 12/3/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc phân bổ gạo 35,160 tấn gạo dự trữ quốc gia (chia thành 2 đợt: đợt 1 ngày 27/3/2026 và đợt 2 ngày 10/4/2026) để hỗ trợ cho học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trong học kỳ II năm học 2025 - 2026.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 3/4/2026 về tiếp nhận, phân bổ 341,58 tấn gạo dự trữ quốc gia học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026 cho học sinh tại các trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Định mức hỗ trợ là 15kg gạo/học sinh/tháng; thời gian được hưởng là 4 tháng học kỳ II năm học 2025 - 2026 (từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026) và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026 (từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026).

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 tiếp nhận, phân bổ 1.407,90 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học tại 47 xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng, học kỳ II năm học 2025 - 2026 (đợt 1) theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, giao 35,16 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Trường (chia thành 2 đợt: đợt 1: ngày 27/3/2026 và đợt 2 ngày 10/4/2026);

Từ ngày 16/4/2026 đến ngày 17/4/2026, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 341,58 tấn gạo dự trữ quốc gia tới 23 xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa;

Từ 23/4/2026 đến ngày 29/4/2026, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển giao với số lượng là 1.407,9 tấn gạo dự trữ quốc gia tới 59 xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi có các quyết định tiếp nhận, phân bổ, đơn vị đã khẩn trương phối hợp, liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang và ban hành quyết định phân bổ gạo; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giao nhận theo quy định; phối hợp với cán bộ các phòng chuyên môn của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII, Điểm kho ĐK1.KV13 - Kho Ninh Đa, Điểm kho ĐK4.KV13 - Kho Phan Rang, Điểm kho ĐK7.KV13 - Kho Lâm Đồng, Điểm kho ĐK10.KV13 - Kho Đắk Nông, Điểm kho ĐK12.KV13 - Kho Hàm Thuận Bắc chủ động lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển, phân công cán bộ áp tải theo các phương tiện vận chuyển gạo đến trung tâm các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bảo hiểm, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

Theo bà Giáp Thị Hồng Nga - Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ (Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII) cho biết, quá trình tổ chức xuất cấp và giao nhận gạo cứu trợ gặp không ít khó khăn. Đơn cử như số lượng xã, phường trên địa bàn quản lý lớn, khoảng cách giữa các xã, phường trên địa bàn các tỉnh có những xã ở cách xa nhau; việc vận chuyển gạo cho học sinh xuống các địa phương gặp khó khăn như đường miền núi, đèo dốc, mất nhiều thời gian chờ đợi; số lượng gạo vận chuyển cho một số địa phương không nhiều cũng đã gây khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển trong khi đó thời gian giao, nhận gạo lại gấp rút, không kể ngày đêm và xuyên lễ.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, cùng với đó là tinh thần đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII. Đơn vị đã hoàn thành trước thời hạn xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 1.784,64 tấn gạo dự trữ quốc gia để kịp thời hỗ trợ học sinh, học viên của 2 tỉnh và trường .

Công tác kiểm tra chất lượng, số lượng gạo, hồ sơ thủ tục được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm gạo giao đến địa phương đúng chủng loại, đủ số lượng, kịp thời và an toàn theo đúng quy định./.

dự trữ nhà nước học sinh vận chuyển phân bổ giao nhận Chi cục Dữ trữ Nhà nước khu vực XIII khánh hòa lâm đồng gạo dự trữ quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn "đứng ngoài" mục tiêu tăng trưởng

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

