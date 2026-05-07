TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố là 147.599 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã phân bổ chi tiết 129.199 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch; trong đó đã hoàn tất phân bổ chi tiết toàn bộ vốn ngân sách Trung ương. Tính đến ngày 21/4/2026, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân 15.077 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch vốn được giao.

Dù tiến độ giải ngân có cải thiện so với cùng kỳ năm trước, song tỷ lệ thực hiện hiện vẫn còn thấp so với kế hoạch năm 2026 mà thành phố đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư, pháp lý, tranh chấp hợp đồng và biến động giá vật liệu. Việc chưa có đơn giá thi công ban đêm cũng phần nào hạn chế khả năng tăng tốc thi công tại một số công trình

Đáng chú ý, qua rà soát 46 dự án được giao kế hoạch vốn lớn, từ 500 tỷ đồng trở lên, tổng số vốn của nhóm này là 77.855 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao. Phần lớn các dự án này hiện giải ngân còn thấp do kế hoạch chi tập trung vào 6 tháng cuối năm, sau khi hoàn tất thủ tục và khởi công.

Với công tác giải phóng mặt bằng, TP. Hồ Chí Minh hiện giải ngân đạt khoảng 25% kế hoạch. Thành phố dự kiến trong tháng 5 sẽ giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân cho công tác này lên khoảng 50% trên tổng số hơn 34.000 tỷ đồng theo mục tiêu đề ra. TP. Hồ Chí Minh xác định giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước và phấn đấu đến tháng 10/2026 đạt khoảng 90% kế hoạch giải ngân của lĩnh vực này.

Sau cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công diễn ra ngày 6/5, lãnh đạo UNBD TP. Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát cụ thể từng dự án, từng gói thầu để xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và chủ động đề xuất hướng xử lý. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nhằm tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình triển khai.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công tại công trường để kịp thời xử lý khó khăn. Trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được nhấn mạnh trong việc triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố đặt mục tiêu tháng 5 giải ngân trên 20%, quý II đạt 40 - 45%, quý III đạt 70% và cả năm đạt 100% kế hoạch. Trọng tâm trong thời gian tới là đẩy nhanh các dự án lớn như bồi thường hạ tầng tại Hóc Môn, tuyến metro số 2, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2 và đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu./.