TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

Lạc Nguyên

10:01 | 07/05/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát từng dự án, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, đấu thầu và tổ chức thi công nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026.
Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố là 147.599 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã phân bổ chi tiết 129.199 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch; trong đó đã hoàn tất phân bổ chi tiết toàn bộ vốn ngân sách Trung ương. Tính đến ngày 21/4/2026, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân 15.077 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch vốn được giao.

Dù tiến độ giải ngân có cải thiện so với cùng kỳ năm trước, song tỷ lệ thực hiện hiện vẫn còn thấp so với kế hoạch năm 2026 mà thành phố đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư, pháp lý, tranh chấp hợp đồng và biến động giá vật liệu. Việc chưa có đơn giá thi công ban đêm cũng phần nào hạn chế khả năng tăng tốc thi công tại một số công trình

Đáng chú ý, qua rà soát 46 dự án được giao kế hoạch vốn lớn, từ 500 tỷ đồng trở lên, tổng số vốn của nhóm này là 77.855 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao. Phần lớn các dự án này hiện giải ngân còn thấp do kế hoạch chi tập trung vào 6 tháng cuối năm, sau khi hoàn tất thủ tục và khởi công.

Với công tác giải phóng mặt bằng, TP. Hồ Chí Minh hiện giải ngân đạt khoảng 25% kế hoạch. Thành phố dự kiến trong tháng 5 sẽ giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân cho công tác này lên khoảng 50% trên tổng số hơn 34.000 tỷ đồng theo mục tiêu đề ra. TP. Hồ Chí Minh xác định giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước và phấn đấu đến tháng 10/2026 đạt khoảng 90% kế hoạch giải ngân của lĩnh vực này.

Sau cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công diễn ra ngày 6/5, lãnh đạo UNBD TP. Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát cụ thể từng dự án, từng gói thầu để xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và chủ động đề xuất hướng xử lý. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nhằm tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình triển khai.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công tại công trường để kịp thời xử lý khó khăn. Trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được nhấn mạnh trong việc triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố đặt mục tiêu tháng 5 giải ngân trên 20%, quý II đạt 40 - 45%, quý III đạt 70% và cả năm đạt 100% kế hoạch. Trọng tâm trong thời gian tới là đẩy nhanh các dự án lớn như bồi thường hạ tầng tại Hóc Môn, tuyến metro số 2, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2 và đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu./.

Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ đưa ra đấu giá 4 mỏ đá làm ốp lát; 25 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 24 mỏ cát xây dựng; 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 8 mỏ đất sét làm gạch. Dự kiến số tiền thu về hơn 630 tỷ đồng.
Khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, mở hướng phát triển công nghiệp xanh tại Lào Cai

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Dự án có quy mô 74,95 ha, tổng mức đầu tư 860 tỷ đồng, được định hướng trở thành cụm công nghiệp sinh thái, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG.
Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.
Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó rủi ro thương mại từ Báo cáo Đặc biệt 301 về sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
Nhiệt điện LNG ngóng chờ chính sách

Loạt dự án Nhiệt điện sử dụng khí hóa lỏng LNG công suất từ 1.500 - 2.250 MW/nhà máy đang được thu hút đầu tư từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng. Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 1/1/2031 để hưởng cơ chế giá ưu đãi, một số dự án đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiến độ các dự án này có khả thi hay không còn tùy thuộc vào tác động của chính sách từ Nghị định 56/2025/NĐ-CP và Nghị định 100/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.
Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
