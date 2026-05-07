Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS), diễn biến thị trường trong tháng 4 phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh doanh năm 2026 sau mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Theo đó, đà tăng của VN-Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm Vingroup, trong đó VIC và VHM lần lượt đóng góp 129 điểm và 27 điểm trong tổng mức tăng 179,6 điểm của chỉ số nhờ kế hoạch kinh doanh 2026 tích cực và kết quả quý I tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất sau cuộc họp ngày 9/4 với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, dòng tiền trên thị trường có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các yếu tố nội tại, đặc biệt là mùa ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh quý I. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 29/4, phần lớn doanh nghiệp niêm yết trên HOSE đã công bố kết quả kinh doanh quý I với mức tăng trưởng khoảng 50% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Diễn biến ngành tháng 4 phản ánh kỳ vọng tích cực về triển vọng 2026 cập nhật trong kỳ ĐHĐCĐ.

Cập nhật từ mùa ĐHĐCĐ cho thấy các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) năm 2026 tăng khoảng 17% so với thực hiện năm 2025, thấp hơn mức tăng 28% của năm trước nhưng vẫn duy trì mặt bằng tích cực.

Trong đó, ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin là các nhóm ngành đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Ngược lại, tiêu dùng không thiết yếu, vận tải, xây dựng cơ bản, tiện ích và dầu khí ghi nhận kế hoạch tăng trưởng chậm lại hoặc suy giảm do mức nền năm 2025 ở mức cao.

Ở nhóm ngân hàng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 được đặt khoảng 15%, thấp hơn mức 19,07% của năm 2025 nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Với bất động sản, triển vọng ngành được hỗ trợ bởi quá trình tháo gỡ pháp lý, cải thiện tính minh bạch thị trường và các chính sách thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở giá hợp lý.

Trong khi đó, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, thu hút FDI và đầu tư hạ tầng kết nối. Đáng chú ý, VIC và VHM đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng lần lượt 216% và 38% so với năm trước.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, các chuyên gia từ MAS đánh giá thị trường vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ dân số trẻ, thu nhập cải thiện và xu hướng cao cấp hóa sản phẩm. Tuy nhiên, tăng trưởng có sự phân hóa giữa các phân khúc. Các doanh nghiệp tiêu dùng thiết yếu như VNM và MSN đặt kế hoạch lợi nhuận tăng ở mức vừa phải, trong khi nhóm tiêu dùng không thiết yếu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với MWG, PNJ và FRT lần lượt đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 30%, 21% và 27%.

Đối với nhóm dịch vụ tài chính, nhiều công ty chứng khoán đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giới phân tích cho rằng, kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell đang tạo nền tảng cho triển vọng cải thiện thanh khoản và tái định giá thị trường. Phần lớn công ty chứng khoán cũng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng trên 20%.

Nhóm nguyên vật liệu được kỳ vọng hưởng lợi từ “siêu chu kỳ” đầu tư hạ tầng, với kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 lên tới 8,22 triệu tỷ đồng, tăng 158% so với giai đoạn trước. Cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản, các doanh nghiệp có lợi thế về quy mô và chuỗi sản xuất được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó HPG đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng 41,8%.

Ở nhóm công nghệ thông tin, xu hướng đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Gartner dự báo chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu năm 2026 tăng 10,8% so với năm trước. Đồng thời, các doanh nghiệp có năng lực công nghệ lõi được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án chuyển đổi số quốc gia và thương mại điện tử. FPT và CMG lần lượt đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 tăng khoảng 15,8% và 20%.

Cũng theo phân tích từ MAS, tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu toàn thị trường đến cuối quý I/2026 ở mức 98%, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 129% của quý IV/2021, cho thấy dư địa sử dụng đòn bẩy vẫn ở ngưỡng an toàn. Dù thị trường có thể gia tăng biến động trong ngắn hạn khi mặt bằng định giá đã tiệm cận mức trung bình 10 năm, các chuyên gia từ MAS vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 20%, đồng thời đánh giá Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tận dụng các động lực tăng trưởng nội tại nhằm cân bằng với rủi ro từ bên ngoài./.